Jornada futbolera: estos son los cinco partidos de la Liga Argentina para hoy, sábado 5 de septiembre

La octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol presenta una serie de encuentros atractivos, ya sea para mirar la "tabla de arriba" como la del descenso. Entre dichos encuentros sobresale Vélez Sarsfield ante Estudiantes de La Plata, y las presentaciones de San Lorenzo de Almagro y Boca Juniors.

La jornada comenzó el viernes con el triunfo de Sarmiento de Junín ante Estudiantes de Río Cuarto por 2 a 0, y las igualdades de Belgrano de Córdoba - Huracán y Platense - Riestra, ambas por 1 a 1.

Desde las 13.30 y por la Zona B, Aldosivi se juega una "parada brava" en su lucha por seguir en la categoría y recibe a Banfield en la ciudad de Mar del Plata, con el arbitraje de Sebastián Martínez.

A las 14.30 en la ciudad de La Plata, Gimnasia y Esgrima enfrentará a Tigre en un duelo en el que ambos se encuentran bien posicionados en la tabla del Grupo B y buscarán subir escalones bajo la mirada del juez Daniel Zamora.

La ciudad de Mendoza será el escenario desde las 16.30 de un atrapante juego, en el cual Gimnasia y Esgrima (segundo de la Zona A) recibirá a Boca e intentará prolongar su buen momento. En tanto, el árbitro del partido será Darío Herrera.

Desde las 19, San Lorenzo recibirá a Talleres de Córdoba buscando en ambos casos sumar de a tres para salir del fondo de la Zona A, y encarrilar su rumbo de cara a las fechas que faltan. El cotejo será arbitrado por Fernando Echenique.

Finalmente, desde las 21.15, Vélez recibirá en el "fortín" a Estudiantes en un duelo apasionante por el Grupo A y que dará la posibilidad de que ambos equipos levanten su producción en el torneo local, bajo la mirada del juez Pablo Dóvalo.