La AFA designó a los árbitros para la fecha 9 del Torneo Clausura
De cara a una nueva jornada del campeonato doméstico, la entidad madre del fútbol argentino confirmó los equipos arbitrales para cada encuentro.
El Torneo Clausura 2026 atravesó la mitad de la fase de zonas y el próximo fin de semana se disputará una fecha 9 que ya tiene árbitros confirmados.
En ese sentido, la AFA y la Liga Profesional hicieron pública esta tarde la lista de colegiados que tendrán a cargo cada uno de los próximos encuentros.
El viernes, desde las 21:30, Boca recibirá en La Bombonera a Central Córdoba de Santiago del Estero con el arbitraje de Yael Falcón Pérez en el campo de juego, mientras que Yamil Possi estará en el VAR.
Por otra parte, Andrés Gariano, con la asistencia en la cabina de Silvio Trucco, tendrá el sábado la responsabilidad de llevar a buen puerto el duelo entre Atlético Tucumán y River.
Además, en el gran cotejo de la jornada, Independiente será local de San Lorenzo el domingo a partir de las 19:00. El elegido para impartir justicia fue Facundo Tello, en tanto que el videoarbitraje será comandado por Fernando Espinoza.
La AFA confirmó los árbitros para la fecha 9 del Torneo Clausura: todas las designaciones
viernes 11 de septiembre
Newell's vs. Vélez (Zona A) - 17:00
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Asistente 1: Juan Mamani
- Asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Nelson Bejas
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Lucas Germanota
Defensa y Justicia vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) -19:15
- Árbitro: Jorge Baliño
- Asistente 1: Damián Espinoza
- Asistente 2: Daiana Milone
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Carlos Córdoba
Boca vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (Zona A) - 21:30
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Asistente 1: Pablo Acevedo
- Asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Maximiliano Manduca
sábado 12 de septiembre
Independiente Rivadavia vs. Aldosivi (Zona B) - 14:45
- Árbitro: Darío Herrera
- Asistente 1: Miguel Savorani
- Asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Diego Verlota
Estudiantes de La Plata vs. Platense (Zona A) 14:45
- Árbitro: Maximiliano Macheroni
- Asistente 1: Diego Martín
- Asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Jorge Broggi
Atlético Tucumán - River (Zona B) - 17:30
- Árbitro: Andrés Gariano
- Asistente 1: Pablo González
- Asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Carla López
Talleres de Córdoba vs. Unión de Santa Fe (Zona A) - 20:00
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Asistente 1: Federico Cano
- Asistente 2: Joaquín Badano
- Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
- VAR: Laura Fortunato
- AVAR: Ariel Suárez
domingo 13 de septiembre
Sarmiento de Junín vs. Belgrano de Córdoba (Zona B) - 14:45
- Árbitro: Felipe Viola
- Asistente 1: Sebastián Raineri
- Asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Kevin Bustos
- VAR: Juan Pablo Loustau
- AVAR: Diego Romero
Tigre vs. Rosario Central (Zona B) - 14:45
- Árbitro: Andrés Merlos
- Asistente 1: Facundo Rodríguez
- Asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Julián Jerez
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Julio Fernández
Argentinos Juniors vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - 17:00
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Asistente 1: Diego Bonfá
- Asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Mariana De Almeida
Independiente vs. San Lorenzo (Zona A) - 19:15
- Árbitro: Facundo Tello
- Asistente 1: Gabriel Chade
- Asistente 2: Iván Núñez
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Javier Uziga
Huracán vs. Racing (Zona B) - 21:30
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Manuel Sánchez
lunes 14 de septiembre
Deportivo Riestra vs. Lanús (Zona A) - 19:00
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Asistente 1: Adrián Delbarba
- Asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Nelson Sosa
Banfield vs. Barracas Central (Zona B) 19:00
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Asistente 1: Pablo Gualtieri
- Asistente 2: Federico García
- Cuarto árbitro: Cristián Cernadas
- VAR: Pablo Echavarría
- AVAR: Javier Mihura
Instituto de Córdoba vs. Estudiantes de Río Cuarto (Interzonal) - 21:15
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Asistente 1: Cristián Navarro
- Asistente 2: Ernesto Callegari
- Cuarto árbitro: Pablo Núñez
- VAR: José Carreras
- AVAR: Federico Benítez