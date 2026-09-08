La AFA designó a los árbitros para la fecha 9 del Torneo Clausura

El Torneo Clausura 2026 atravesó la mitad de la fase de zonas y el próximo fin de semana se disputará una fecha 9 que ya tiene árbitros confirmados.

En ese sentido, la AFA y la Liga Profesional hicieron pública esta tarde la lista de colegiados que tendrán a cargo cada uno de los próximos encuentros.

El viernes, desde las 21:30, Boca recibirá en La Bombonera a Central Córdoba de Santiago del Estero con el arbitraje de Yael Falcón Pérez en el campo de juego, mientras que Yamil Possi estará en el VAR.

Por otra parte, Andrés Gariano, con la asistencia en la cabina de Silvio Trucco, tendrá el sábado la responsabilidad de llevar a buen puerto el duelo entre Atlético Tucumán y River.

Además, en el gran cotejo de la jornada, Independiente será local de San Lorenzo el domingo a partir de las 19:00. El elegido para impartir justicia fue Facundo Tello, en tanto que el videoarbitraje será comandado por Fernando Espinoza.

La AFA confirmó los árbitros para la fecha 9 del Torneo Clausura: todas las designaciones

viernes 11 de septiembre

Newell's vs. Vélez (Zona A) - 17:00

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Germanota

Defensa y Justicia vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) -19:15

Árbitro: Jorge Baliño

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carlos Córdoba

Boca vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (Zona A) - 21:30

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Yamil Possi

AVAR: Maximiliano Manduca

sábado 12 de septiembre

Independiente Rivadavia vs. Aldosivi (Zona B) - 14:45

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlota

Estudiantes de La Plata vs. Platense (Zona A) 14:45

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Diego Martín

Asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Jorge Broggi

Atlético Tucumán - River (Zona B) - 17:30

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carla López

Talleres de Córdoba vs. Unión de Santa Fe (Zona A) - 20:00

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Ariel Suárez

domingo 13 de septiembre

Sarmiento de Junín vs. Belgrano de Córdoba (Zona B) - 14:45

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Kevin Bustos

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Diego Romero

Tigre vs. Rosario Central (Zona B) - 14:45

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Julio Fernández

Argentinos Juniors vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - 17:00

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Diego Bonfá

Asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Mariana De Almeida

Independiente vs. San Lorenzo (Zona A) - 19:15

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Javier Uziga

Huracán vs. Racing (Zona B) - 21:30

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Manuel Sánchez





lunes 14 de septiembre

Deportivo Riestra vs. Lanús (Zona A) - 19:00

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Nelson Sosa

Banfield vs. Barracas Central (Zona B) 19:00

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Cristián Cernadas

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Javier Mihura

Instituto de Córdoba vs. Estudiantes de Río Cuarto (Interzonal) - 21:15