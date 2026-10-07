La Liga Profesional confirmó los árbitros para la fecha 12 del Torneo Clausura
En el marco de la continuidad de la Liga Profesional, se dieron a conocer las designaciones arbitrales para los próximos encuentros de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.
En el marco de la continuidad de la Liga Profesional, se dieron a conocer las designaciones arbitrales para los próximos encuentros de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.
En esta fecha, Instituto recibirá a Boca este viernes, por la Zona A. El encargado de impartir justicia será Leandro Rey Hilfer, quien estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Juan Ricciardi como asistentes, mientras que Emanuel Ejarque será el cuarto árbitro. En tanto, en el VAR estará Yamil Possi, con Adrián Delbarba como AVAR.
Por otro lado, River enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto el sábado en el Monumental, en un encuentro correspondiente a la Zona B. Para este duelo, el árbitro principal será Nazareno Arasa, acompañado por Miguel Savorani y Federico Cano como jueces de línea. Nicolás Mastroieni será el cuarto, mientras que Andrés Merlos será el responsable del VAR y Diego Romero se desempeñará como AVAR.
Los árbitros de la fecha 12
Viernes 9 de octubre
14.30 Aldosivi - Sarmiento
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Franco Morón
18.00 Gimnasia - Atlético Tucumán
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Germán Delfino
AVAR: Lucas Comesaña
19.30 Instituto - Boca
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Yamil Possi
AVAR: Adrián Delbarba
21.45 Unión - Defensa y Justicia
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Javier Mihura
Sábado 10 de octubre
15.45 Barracas Central - Huracán
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Delbarba
17.00 Central Córdoba - Estudiantes
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Diego Martin
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Juan Nebbietti
19.15 Tigre - Banfield
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Agustín Panizza
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Nelson Sosa
21.30 River - Estudiantes (Río Cuarto)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Diego Romero
Domingo 11 de octubre
14.45 San Lorenzo - Deportivo Riestra
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Nahuel Viñas
AVAR: Carlos Córdoba
17.00 Platense - Argentinos
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Gastón Suárez
17.00 Rosario Central - Ind. Rivadavia Mza
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Enzo Gutierrez
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Verlota
19.15 Racing - Belgrano
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Mariano Ascensi
21.30 Talleres - Independiente
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Hugo Páez
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Ignacio Cuicchi
Lunes 12 de octubre
16.00 Lanús - Vélez
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Javier Uziga
18.30 Gimnasia (Mza.) - Newell's
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Árbitro asistente 1: Eric Grunmann
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Julián Beligoy