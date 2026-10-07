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La Liga Profesional confirmó los árbitros para la fecha 12 del Torneo Clausura

En el marco de la continuidad de la Liga Profesional, se dieron a conocer las designaciones arbitrales para los próximos encuentros de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.

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 En el marco de la continuidad de la Liga Profesional, se dieron a conocer las designaciones arbitrales para los próximos encuentros de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.

En esta fecha, Instituto recibirá a Boca este viernes, por la Zona A. El encargado de impartir justicia será Leandro Rey Hilfer, quien estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Juan Ricciardi como asistentes, mientras que Emanuel Ejarque será el cuarto árbitro. En tanto, en el VAR estará Yamil Possi, con Adrián Delbarba como AVAR. 

Por otro lado, River enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto el sábado en el Monumental, en un encuentro correspondiente a la Zona B. Para este duelo, el árbitro principal será Nazareno Arasa, acompañado por Miguel Savorani y Federico Cano como jueces de línea. Nicolás Mastroieni será el cuarto, mientras que Andrés Merlos será el responsable del VAR y Diego Romero se desempeñará como AVAR.

Los árbitros de la fecha 12

Viernes 9 de octubre

14.30 Aldosivi - Sarmiento

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Franco Morón

18.00 Gimnasia - Atlético Tucumán

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Germán Delfino

AVAR: Lucas Comesaña

19.30 Instituto - Boca

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Yamil Possi

AVAR: Adrián Delbarba

21.45 Unión - Defensa y Justicia

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Javier Mihura

Sábado 10 de octubre

15.45 Barracas Central - Huracán

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Delbarba

17.00 Central Córdoba - Estudiantes

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Juan Nebbietti

19.15 Tigre - Banfield

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Agustín Panizza

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Nelson Sosa

21.30 River - Estudiantes (Río Cuarto)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Diego Romero

Domingo 11 de octubre

14.45 San Lorenzo - Deportivo Riestra

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Carlos Córdoba

17.00 Platense - Argentinos

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Gastón Suárez

17.00 Rosario Central - Ind. Rivadavia Mza

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Enzo Gutierrez

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Verlota

19.15 Racing - Belgrano

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Mariano Ascensi

21.30 Talleres - Independiente

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Ignacio Cuicchi

Lunes 12 de octubre

16.00 Lanús - Vélez

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Uziga

18.30 Gimnasia (Mza.) - Newell's

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Árbitro asistente 1: Eric Grunmann

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Julián Beligoy

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