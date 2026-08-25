La Liga Profesional y la AFA anunciaron los árbitros para la fecha 7 del Torneo Clausura

El próximo fin de semana, el Torneo Clausura 2026 celebrará la fecha 7 y dará un paso más hacia la mitad de los encuentros previos a los playoffs. En ese sentido, la AFA y la Liga Profesional confirmaron quiénes serán los árbitros en cada uno de los compromisos del fin de semana.

En su vuelta a La Bombonera, Boca recibirá el viernes desde las 21:30 a Lanús, un duelo que contará con la presencia de Pablo Dóvalo en el campo de juego y de Germán Delfino en el VAR.

El domingo, Leandro Rey Hilfer en el campo de juego y Lucas Novelli en la cabina impartirán justicia cuando River visite a Banfield a partir de las 15:00 en el Estadio Florencio Sola.

Por otra parte, Independiente volverá a ser local ante Gimnasia de Mendoza ese mismo día a las 19:15. El juez designado fue Sebastián Zunino, quien contará con la asistencia de Adrián Franklin en el videoarbitraje. Además, a las 21:30, Álvaro Carranza, secundado en el VAR por Héctor Paletta, pitará en la visita de Racing a Independiente Rivadavia.

La Liga Profesional confirmó los árbitros para la fecha 7 del Torneo Clausura: todas las designaciones

viernes 28 de agosto

Unión de Santa Fe vs. Sarmiento de Junín (Interzonal) - 19:00

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Lucas Pardo

Boca vs. Lanús (Zona A) - 21:30

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Uziga

sábado 29 de agosto

Deportivo Riestra vs. Vélez (Zona A) - 14:45

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Sebastián Bresba

Rosario Central vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - 17:00

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

VAR: José Carreras

AVAR: Mariana De Almeida

Huracán vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - 19:00

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Gisella Bosso

Talleres de Córdoba vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (Zona A) - 21:30

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

VAR: Bryan Ferreyra

AVAR: Diego Romero

Atlético Tucumán vs. Belgrano de Córdoba (Zona B) - 21:30

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Erik Grunmann

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Franco Rioja

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Gastón Suárez

domingo 30 de agosto

Banfield - River (Zona B) - 15:00

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Nelson Sosa

Argentinos Juniors vs. Aldosivi (Zona B) - 17:00

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Carla López

Independiente vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - 19:15

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Belén Bevilacqua

Independiente Rivadavia vs. Racing (Zona B) - 21:30

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Germanota

lunes 31 de agosto

Defensa y Justicia vs. Platense (Zona A) - 19:00

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Gastón Monsón Brizuela

Estudiantes de La Plata vs. Newell's (Zona A) - 19:00

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Damian Rubino

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Daniel Zamora

Tigre vs. Barracas Central (Zona B) - 21:15

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Nahuel Viñas

Instituto de Córdoba vs. San Lorenzo (Zona A) - 21:15