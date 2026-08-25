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La Liga Profesional y la AFA anunciaron los árbitros para la fecha 7 del Torneo Clausura

Como cada martes, la AFA y la Liga Profesional dieron a conocer los árbitros que dirigirán los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026.

Edelmiro Balmaceda
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El próximo fin de semana, el Torneo Clausura 2026 celebrará la fecha 7 y dará un paso más hacia la mitad de los encuentros previos a los playoffs. En ese sentido, la AFA y la Liga Profesional confirmaron quiénes serán los árbitros en cada uno de los compromisos del fin de semana.

En su vuelta a La Bombonera, Boca recibirá el viernes desde las 21:30 a Lanús, un duelo que contará con la presencia de Pablo Dóvalo en el campo de juego y de Germán Delfino en el VAR.

El domingo, Leandro Rey Hilfer en el campo de juego y Lucas Novelli en la cabina impartirán justicia cuando River visite a Banfield a partir de las 15:00 en el Estadio Florencio Sola.

Por otra parte, Independiente volverá a ser local ante Gimnasia de Mendoza ese mismo día a las 19:15. El juez designado fue Sebastián Zunino, quien contará con la asistencia de Adrián Franklin en el videoarbitraje. Además, a las 21:30, Álvaro Carranza, secundado en el VAR por Héctor Paletta, pitará en la visita de Racing a Independiente Rivadavia.

La Liga Profesional confirmó los árbitros para la fecha 7 del Torneo Clausura: todas las designaciones

viernes 28 de agosto

Unión de Santa Fe vs. Sarmiento de Junín (Interzonal) - 19:00

  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • Asistente 1: Ernesto Callegari
  • Asistente 2: Matías Balmaceda
  • Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • AVAR: Lucas Pardo

Boca vs. Lanús (Zona A) - 21:30

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Asistente 1: Cristian Navarro
  • Asistente 2: Hugo Páez
  • Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Javier Uziga

sábado 29 de agosto

Deportivo Riestra vs. Vélez (Zona A) - 14:45

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Asistente 1: Miguel Savorani
  • Asistente 2: Joaquín Badano
  • Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
  • VAR: Diego Ceballos
  • AVAR: Sebastián Bresba

Rosario Central vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - 17:00

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Asistente 1: Gabriel Chade
  • Asistente 2: José Castelli
  • Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Mariana De Almeida

Huracán vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - 19:00

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Asistente 1: Juan Mamani
  • Asistente 2: Maximiliano Castelli
  • Cuarto árbitro: Fernando Echenique
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Gisella Bosso

Talleres de Córdoba vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (Zona A) - 21:30

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Asistente 1: Pablo González
  • Asistente 2: Juan Del Fueyo
  • Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
  • VAR: Bryan Ferreyra
  • AVAR: Diego Romero

Atlético Tucumán vs. Belgrano de Córdoba (Zona B) - 21:30

  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • Asistente 1: Erik Grunmann
  • Asistente 2: Mario Bardina
  • Cuarto árbitro: Franco Rioja
  • VAR: Salomé Di Iorio
  • AVAR: Gastón Suárez

domingo 30 de agosto

Banfield - River (Zona B) - 15:00

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Asistente 2: Agustín Méndez
  • Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Nelson Sosa

Argentinos Juniors vs. Aldosivi (Zona B) - 17:00

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Asistente 1: Sebastián Raineri
  • Asistente 2: Iván Núñez
  • Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
  • VAR: Nicolás Lamolina
  • AVAR: Carla López

Independiente vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - 19:15

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Asistente 1: Adrián Delbarba
  • Asistente 2: Juan Ricciardi
  • Cuarto árbitro: Mariano Negrete
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Belén Bevilacqua

Independiente Rivadavia vs. Racing (Zona B) - 21:30

  • Árbitro: Álvaro Carranza
  • Asistente 1: Federico Cano
  • Asistente 2: Marcos Horticolou
  • Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Lucas Germanota

lunes 31 de agosto

Defensa y Justicia vs. Platense (Zona A) - 19:00

  • Árbitro: Juan Pablo Loustau
  • Asistente 1: Pablo Gualtieri
  • Asistente 2: Sebastián Pumetti
  • Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
  • VAR: Andrés Merlos
  • AVAR: Gastón Monsón Brizuela

Estudiantes de La Plata vs. Newell's (Zona A) - 19:00

  • Árbitro: Juan Pafundi
  • Asistente 1: Pablo Acevedo
  • Asistente 2: Lucas Ripoli
  • Cuarto árbitro: Damian Rubino
  • VAR: Sebastián Habib
  • AVAR: Daniel Zamora

Tigre vs. Barracas Central (Zona B) - 21:15

  • Árbitro: Facundo Tello
  • Asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Asistente 2: Diego Martín
  • Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
  • VAR: Fabrizio Llobet
  • AVAR: Nahuel Viñas

Instituto de Córdoba vs. San Lorenzo (Zona A) - 21:15

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Asistente 2: Carlos Viglietti
  • Cuarto árbitro: Valentín Pompei
  • VAR: Fernando Echenique
  • AVAR: Javier Mihura

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