La Liga Profesional y la AFA anunciaron los árbitros para la fecha 7 del Torneo Clausura
Como cada martes, la AFA y la Liga Profesional dieron a conocer los árbitros que dirigirán los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026.
El próximo fin de semana, el Torneo Clausura 2026 celebrará la fecha 7 y dará un paso más hacia la mitad de los encuentros previos a los playoffs. En ese sentido, la AFA y la Liga Profesional confirmaron quiénes serán los árbitros en cada uno de los compromisos del fin de semana.
En su vuelta a La Bombonera, Boca recibirá el viernes desde las 21:30 a Lanús, un duelo que contará con la presencia de Pablo Dóvalo en el campo de juego y de Germán Delfino en el VAR.
El domingo, Leandro Rey Hilfer en el campo de juego y Lucas Novelli en la cabina impartirán justicia cuando River visite a Banfield a partir de las 15:00 en el Estadio Florencio Sola.
Por otra parte, Independiente volverá a ser local ante Gimnasia de Mendoza ese mismo día a las 19:15. El juez designado fue Sebastián Zunino, quien contará con la asistencia de Adrián Franklin en el videoarbitraje. Además, a las 21:30, Álvaro Carranza, secundado en el VAR por Héctor Paletta, pitará en la visita de Racing a Independiente Rivadavia.
La Liga Profesional confirmó los árbitros para la fecha 7 del Torneo Clausura: todas las designaciones
viernes 28 de agosto
Unión de Santa Fe vs. Sarmiento de Junín (Interzonal) - 19:00
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Asistente 1: Ernesto Callegari
- Asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Lucas Pardo
Boca vs. Lanús (Zona A) - 21:30
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Asistente 1: Cristian Navarro
- Asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Javier Uziga
sábado 29 de agosto
Deportivo Riestra vs. Vélez (Zona A) - 14:45
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Asistente 1: Miguel Savorani
- Asistente 2: Joaquín Badano
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Sebastián Bresba
Rosario Central vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - 17:00
- Árbitro: Darío Herrera
- Asistente 1: Gabriel Chade
- Asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
- VAR: José Carreras
- AVAR: Mariana De Almeida
Huracán vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - 19:00
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Asistente 1: Juan Mamani
- Asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Fernando Echenique
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Gisella Bosso
Talleres de Córdoba vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (Zona A) - 21:30
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Asistente 1: Pablo González
- Asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
- VAR: Bryan Ferreyra
- AVAR: Diego Romero
Atlético Tucumán vs. Belgrano de Córdoba (Zona B) - 21:30
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Asistente 1: Erik Grunmann
- Asistente 2: Mario Bardina
- Cuarto árbitro: Franco Rioja
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Gastón Suárez
domingo 30 de agosto
Banfield - River (Zona B) - 15:00
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Nelson Sosa
Argentinos Juniors vs. Aldosivi (Zona B) - 17:00
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Asistente 1: Sebastián Raineri
- Asistente 2: Iván Núñez
- Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
- VAR: Nicolás Lamolina
- AVAR: Carla López
Independiente vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - 19:15
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Asistente 1: Adrián Delbarba
- Asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Belén Bevilacqua
Independiente Rivadavia vs. Racing (Zona B) - 21:30
- Árbitro: Álvaro Carranza
- Asistente 1: Federico Cano
- Asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Lucas Germanota
lunes 31 de agosto
Defensa y Justicia vs. Platense (Zona A) - 19:00
- Árbitro: Juan Pablo Loustau
- Asistente 1: Pablo Gualtieri
- Asistente 2: Sebastián Pumetti
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Andrés Merlos
- AVAR: Gastón Monsón Brizuela
Estudiantes de La Plata vs. Newell's (Zona A) - 19:00
- Árbitro: Juan Pafundi
- Asistente 1: Pablo Acevedo
- Asistente 2: Lucas Ripoli
- Cuarto árbitro: Damian Rubino
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Daniel Zamora
Tigre vs. Barracas Central (Zona B) - 21:15
- Árbitro: Facundo Tello
- Asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Asistente 2: Diego Martín
- Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Nahuel Viñas
Instituto de Córdoba vs. San Lorenzo (Zona A) - 21:15
- Árbitro: Andrés Gariano
- Asistente 1: Facundo Rodríguez
- Asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Valentín Pompei
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Javier Mihura