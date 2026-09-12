Lluvia de goles: Independiente Rivadavia le ganó 4-3 a Aldosivi por el Torneo Clausura y recuperó la punta de la tabla anual

La tarde en Mendoza estuvo nublada, pero la lluvia fue de goles porque, en un partidazo, Independiente Rivadavia derrotó 4-3 a Aldosivi por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 y recuperó la cima de la tabla anual.

El primer tramo del encuentro ya hacía vislumbrar todo lo que iba a pasar en el desarrollo, ya que en solo 20 minutos, la Lepra ganaba 2-1 gracias a los goles de Gonzalo Ríos y José Florentín, mientras que Tomás Fernández convirtió para el Tiburón.

¡RÍOS PUSO EL PRIMERO DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!



El delantero de Independiente Rivadavia apareció para marcar el 1-0 frente a Aldosivi.



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TOMÁS FERNÁNDEZ LO EMPATÓ PARA ALDOSIVI



El delantero de Aldosivi puso el 1-1 minutos después del gol de Independiente Rivadavia.



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HERRERA DIO COMO VÁLIDO EL GOL DE LA LEPRA MENDOCINA



El árbitro convalidó el 2-1 tras de ser llamado por una posible falta dentro del área.



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Ya en tiempo de descuento y para darle más tranquilidad al local, Alex Arce cambió penal por gol y configuró el 3-1 parcial.

ÁLEX ARCE METIÓ EL PENAL Y ESTIRÓ EL MARCADOR



El paraguayo sacó un potente disparo desde los doce pasos para hacer el 3-1 en Mendoza.



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Sin embargo, la segunda mitad iba a tener más emociones. Primero, a los 14 minutos, Lucas Castro descontó para la visita, en tanto que Arce selló su doblete a los 30'.

¡CASTRO PUSO EL SEGUNDO DE ALDOSIVI!



El mediocampista del equipo marplatense marcó de palomita frente a Independiente Rivadavia.



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¡JUGADÓN DE FERNÁNDEZ Y GOL DE ARCE PARA EL CUARTO!



El delantero marcó para poner el 4-2 de Independiente Rivadavia ante Aldosivi.



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Con situaciones para ambos bandos, recién sobre el cierre, Joaquín Pombo aprovechó una serie de rebotes en el área de Nicolás Bolcato y configuró las cifras finales.

POMBO DESCONTÓ PARA ALDOSIVI



El jugador del Tiburón aprovechó una serie de rebotes para meter el tercero de su equipo.



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Por el triunfo, Independiente Rivadavia se acomodó con 14 puntos en la Zona B, aunque lo más importante para Alfredo Berti fue haber llegado a 48 unidades en la clasificación total, al menos hasta que Argentinos Juniors juegue mañana ante Gimnasia de La Plata.

Mientras tanto, Aldosivi quedó con cinco puntos en el grupo y podría culminar la jornada en el último puesto, siempre y cuando Racing rescate al menos un empate cuando visite mañana a Huracán.