Lluvia de goles: Independiente Rivadavia le ganó 4-3 a Aldosivi por el Torneo Clausura y recuperó la punta de la tabla anual
La Lepra derrotó al Tiburón en un duelo repleto de emociones y sumó tres puntos fundamentales.
La tarde en Mendoza estuvo nublada, pero la lluvia fue de goles porque, en un partidazo, Independiente Rivadavia derrotó 4-3 a Aldosivi por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 y recuperó la cima de la tabla anual.
El primer tramo del encuentro ya hacía vislumbrar todo lo que iba a pasar en el desarrollo, ya que en solo 20 minutos, la Lepra ganaba 2-1 gracias a los goles de Gonzalo Ríos y José Florentín, mientras que Tomás Fernández convirtió para el Tiburón.
Ya en tiempo de descuento y para darle más tranquilidad al local, Alex Arce cambió penal por gol y configuró el 3-1 parcial.
Sin embargo, la segunda mitad iba a tener más emociones. Primero, a los 14 minutos, Lucas Castro descontó para la visita, en tanto que Arce selló su doblete a los 30'.
Con situaciones para ambos bandos, recién sobre el cierre, Joaquín Pombo aprovechó una serie de rebotes en el área de Nicolás Bolcato y configuró las cifras finales.
Por el triunfo, Independiente Rivadavia se acomodó con 14 puntos en la Zona B, aunque lo más importante para Alfredo Berti fue haber llegado a 48 unidades en la clasificación total, al menos hasta que Argentinos Juniors juegue mañana ante Gimnasia de La Plata.
Mientras tanto, Aldosivi quedó con cinco puntos en el grupo y podría culminar la jornada en el último puesto, siempre y cuando Racing rescate al menos un empate cuando visite mañana a Huracán.