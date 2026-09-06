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Lo necesitaba: Independiente le ganó 1 a 0 a Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2026

Tras un presente irregular, Independiente venció 1 a 0 a Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

Juan Riera
Juan Riera
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Independiente de Avellaneda venció 1 a 0 a Central Córdoba en el estadio Alfredo Terrera, por la fecha 8 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

El Rojo fue superior y tuvo muchas chances desaprovechadas, pero consiguió la victoria con un gol de Leo Godoy.

OFFIDE EN EL GOL DE INDEPENDIENTE: a los 9 minutos del primer tiempo, Tempone metía el primer tanto del encuentro pero Abaldo se encontraba en fuera de juego antes del pase.

 SE LO PERDIÓ INDEPENDIENTE: a los 21 minutos del PT, Tempone disparó mordido y Vera despejó la pelota en la línea.

AHORA LA TUVO CENTRAL CÓRDOBA: a los 24 minutos del PT, Iacobellis no la pudo empujar abajo del arco.

EL ROJO NO PUEDE CONVERTIR: en el arranque del segundo tiempo, el arquero Aguerre le tapó un mano a mano a Tempone. 

GOL DE INDEPENDIENTE: a los 12 minutos del ST, Godoy convirtió con un tiro cruzado tras un gran pase de Pérez Curci.



Cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Central Córdoba de Santiago del Estero e Independiente de Avellaneda por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol.  Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.

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