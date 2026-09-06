Lo necesitaba: Independiente le ganó 1 a 0 a Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2026

Independiente de Avellaneda venció 1 a 0 a Central Córdoba en el estadio Alfredo Terrera, por la fecha 8 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

El Rojo fue superior y tuvo muchas chances desaprovechadas, pero consiguió la victoria con un gol de Leo Godoy.

OFFIDE EN EL GOL DE INDEPENDIENTE: a los 9 minutos del primer tiempo, Tempone metía el primer tanto del encuentro pero Abaldo se encontraba en fuera de juego antes del pase.

INDEPENDIENTE CONVERTÍA EL PRIMERO PERO FUE OFFSIDE



Tempone metía el primer gol del encuentro pero Abaldo se encontraba en fuera de juego.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max %uD83D%uDC49 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/IJUxMl7pkV September 6, 2026

SE LO PERDIÓ INDEPENDIENTE: a los 21 minutos del PT, Tempone disparó mordido y Vera despejó la pelota en la línea.

MILAGROSA SALVADA DE CENTRAL CÓRDOBA



Tempone se perdió el gol para Independiente y Vera tuvo una gran aparición en la línea.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max %uD83D%uDC49 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/SKAkNb7gQb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026

AHORA LA TUVO CENTRAL CÓRDOBA: a los 24 minutos del PT, Iacobellis no la pudo empujar abajo del arco.

!LO QUE SE PERDIÓ IACOBELLIS!



El %uD83D%uDD1F de Central Córdoba tuvo el gol y no la pudo empujar abajo del arco.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max %uD83D%uDC49 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/FR3iSvjOle — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026

EL ROJO NO PUEDE CONVERTIR: en el arranque del segundo tiempo, el arquero Aguerre le tapó un mano a mano a Tempone.

AGUERRE LE TAPÓ EL GOL A TEMPONE



El arquero de Central Córdoba y una buena atajada contra el delantero de Independiente.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max %uD83D%uDC49 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/pqMds8Cd1z — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026

GOL DE INDEPENDIENTE: a los 12 minutos del ST, Godoy convirtió con un tiro cruzado tras un gran pase de Pérez Curci.

GODOY PUSO EL 1-0 PARA INDEPENDIENTE



Un gran pase de Pérez Curci que concluyó con una gran definición del defensor del Rojo.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max %uD83D%uDC49 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/FMa3O3CXmh — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026









Cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Central Córdoba de Santiago del Estero e Independiente de Avellaneda por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.