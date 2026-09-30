Madelón ve a Boca como un equipo "imbatible" y comparó a Paredes con una leyenda del fútbol argentino

Con una campaña hasta aquí irregular, Unión de Santa Fe se prepara para visitar a Boca por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, en un duelo en el que sueña con ganar para instalarse en el top 8 de la Zona A.

Sin embargo, la tarea de intentar llevarse los tres puntos de La Bombonera no será nada sencilla para el Tatengue y su entrenador, Leonardo Madelón, lo tiene claro.

Tanto es así que, en una entrevista que concedió este miércoles, el DT del conjunto Albirrojo analizó al elenco azul y oro y lo calificó como un equipo "imbatible" por el momento que atraviesa.

"Hay un trabajo muy bueno de Delgado, Ascacíbar... el medio de Boca es muy bueno. Para mí es imbatible", comenzó en diálogo con ESPN.

En la misma línea, completó: "Para mí, no se le puede ganar. Es hoy el mejor equipo del fútbol argentino".

Por otra parte, el estratega de 63 años se refirió a la figura de Leandro Paredes y aseguró que es "un genio".

"Paredes es un genio. Lo enfrentamos los dos partidos anteriores y nosotros trabajamos siempre en zona. Uno lo va a incomodar porque lo tenés que dejar incómodo, pero tiene una lucidez, una simpleza...", subrayó.

Pero además de los elogios, comparó al volante campeón del mundo con una leyenda del fútbol argentino como Ricardo Bochini.

"Él quiere que vos vayas a marcarlo porque él sale de la marca. Era como ocurría con Bochini. A Bochini nadie lo pudo marcar. Le ponían una marca y él decía que le gustaba que lo marcaran personalmente, porque tenía velocidad mental", aseveró.

Además, Madelón valoró el trabajo de Rodolfo Arruabarrena y consideró que están a la vista cosas que aprendió de cuando fue dirigido por Carlos Bianchi.

"Escuché hablar a Paredes y dijo que recuperaron dos cosas: la entrega al mejor jugador ubicado, buen pase y, cuando no tenemos la pelota, todos al servicio del equipo. Eso es bien Vasco, bien Bianchi. Ese Boca se está viendo", sostuvo.

Y concluyó: "El Vasco puede que tenga el gen Bianchi. En estos partidos dijo: ‘En el 98 empecé con un tipo y la simpleza fue el secreto del éxito'. Tiene que ver con esas cosas".