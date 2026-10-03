Maxi Salas sufrió una doble rotura de ligamentos e Independiente Rivadavia se agarra la cabeza
Después de realizarle estudios al delantero, la Lepra confirmó la lamentable novedad.
El empate como local ante Gimnasia de La Plata que cosechó anoche no amargó a Independiente Rivadavia solo por el resultado, sino también por la situación que vivió Maximiliano Salas.
En una jugada desafortunada sobre el cierre, el delantero chocó con Renzo Giampaoli, terminó adolorido en el piso y fue retirado en camilla, mientras se lo veía claramente preocupado y desconsolado.
Finalmente, tras hacerse los estudios médicos de rigor, se confirmó la peor noticia para el jugador y para el club: sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y también del ligamento colateral lateral externo de la rodilla izquierda.
Según el parte médico que compartió la institución, el atacante de años, que llegó a préstamo de River, tendrá no menos de nueve meses de recuperación.
La baja del ex Racing es más que sensible para el equipo de Alfredo Berti, que no solo sueña con llegar a los playoffs del Torneo Clausura 2026, sino que está en la lucha por quedarse con el primer puesto de la tabla anual, algo que le daría acceso a la Copa Libertadores del próximo año.
Además del Salas, Independiente Rivadavia también perdió a Ezequiel Bonifacio, quien, a raíz de un esguince de tobillo izquierdo "con ruptura parcial del ligamento peroneo astragalino anterior y el ligamento tibio deltoideo, más un edema óseo sobre astrágalo", estará afuera de las canchas durante ocho semanas.