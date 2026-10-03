Maxi Salas sufrió una doble rotura de ligamentos e Independiente Rivadavia se agarra la cabeza

El empate como local ante Gimnasia de La Plata que cosechó anoche no amargó a Independiente Rivadavia solo por el resultado, sino también por la situación que vivió Maximiliano Salas.

En una jugada desafortunada sobre el cierre, el delantero chocó con Renzo Giampaoli , terminó adolorido en el piso y fue retirado en camilla, mientras se lo veía claramente preocupado y desconsolado.

Finalmente, tras hacerse los estudios médicos de rigor, se confirmó la peor noticia para el jugador y para el club: sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y también del ligamento colateral lateral externo de la rodilla izquierda.

Según el parte médico que compartió la institución, el atacante de años, que llegó a préstamo de River, tendrá no menos de nueve meses de recuperación.

%uD83D%uDCCB Parte médico oficial



Ya se encuentra disponible en nuestra web el parte médico actualizado del plantel profesional.



%uD83D%uDD17 https://t.co/yrQaBURR8C pic.twitter.com/brwaIAWoid — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) October 3, 2026

La baja del ex Racing es más que sensible para el equipo de Alfredo Berti, que no solo sueña con llegar a los playoffs del Torneo Clausura 2026, sino que está en la lucha por quedarse con el primer puesto de la tabla anual, algo que le daría acceso a la Copa Libertadores del próximo año.

Además del Salas, Independiente Rivadavia también perdió a Ezequiel Bonifacio, quien, a raíz de un esguince de tobillo izquierdo "con ruptura parcial del ligamento peroneo astragalino anterior y el ligamento tibio deltoideo, más un edema óseo sobre astrágalo", estará afuera de las canchas durante ocho semanas.