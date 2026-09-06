Newell's se lo empató de forma agónica a Rosario Central en el clásico, por el Torneo Clausura 2026

Rosario Central y Newell's igualaron 1 a 1 este domingo en el estadio Gigante de Arroyito por la octava jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

Gastón Ávila abrió el marcador para el Canalla de volea sobre el final del primer tiempo, pero el Zorro Cóccaro igualó el partido tras una larga revisión del VAR por un posible offside.

GOLAZO DE ROSARIO CENTRAL: sobre el final del primer tiempo, Ávila capturó un rebote y la agarró de volea para abrir el marcador ante Newell's.

GOLAZO DE ÁVILA PARA EL 1-0 DE CENTRAL



El defensor capturó un rebote y la agarró de volea para abrir el marcador ante Newell's.



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LO EMPATÓ LA LEPRA: sobre el final del partido, el Zorro Cóccaro igualó el partido con un tiro potente. El gol fue anulado por offside, pero el VAR revirtió la decisión.