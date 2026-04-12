Newell´s vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Newll´s Old Boys de Rosario recibe hoy domingo a San Lorenzo de Almagro, desde las 15 en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro será Sebastián Martínez, quien estará acompañado desde el VAR por José Carreras.

La Lepra está viviendo un momento tranquilo después de mucho tiempo, ya que le ganó a Central Córdoba de Santiago del Estero y eso significó la segunda victoria consecutiva después de un año. La única duda que mantiene Frank Kudelka en el once es la presencia de Franco García o de Walter Núñez.

El Ciclón viene de un debut con empate ante Recoleta como visitante por Copa Sudamericana, desperdiciando una gran cantidad de oportunidades. El conjunto comandado de Gustavo Álvarez contará con Jhohan Romaña, pero sin el suspendido Nicolás Tripichio.

Probables formaciones de Newell´s vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026

Newell´s: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Franco García o Walter Núñez; Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka

San Lorenzo: Orlando Gil; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Gregorio Rodríguez, Manuel Insaurralde, Gonzalo Abrego, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez

Cómo ver en vivo Newell´s vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026

El partido entre Newell´s Old Boys de Rosario y San Lorenzo de Almagro por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.