Platense vs. Boca, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Platense recibe hoy a Boca Juniors, desde las 21.15 en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 5 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Jorge Baliño, quien tendrá como asistentes a Miguel Savorani e Iván Aliende, mientras que el cuarto árbitro será Alejandro Porticella. Además, Lucas Novelli está al mando del VAR y Gastón Suárez del AVAR.

El Calamar, con Martín Palermo como DT, viene levantando con triunfo ante Independiente de Avellaneda en el Clausura y empate ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores de América.

El Xeneize, con la mente en el duelo de vuelta ante Recoleta FC por Copa Sudamericana, podría tener al menos cuatro modificaciones en su once ideal, ya que viene de una seguidilla de partidos y Rodolfo Arrubarrena no quiere sorpresas. En cuánto al torneo local, Boca suma apenas 5 unidades de 12 posibles.

Probables formaciones de Platense vs. Boca por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Maireno, Leonardo Heredia, Franco Zapiola; Luciano Giménez. DT: Martín Palermo

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Leonel Flores y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena

Cómo ver en vivo Platense vs. Boca por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Platense y Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT Sports Premium. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.