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¿LLEGA?

Preocupación en Independiente: Chimy Ávila se desgarró y peligra su presencia frente a Instituto de Córdoba

Tras ser sustituido tempranamente en el partido contra Unión de Santa Fe, el delantero del Rojo se hizo estudios y presentó una lesión que podría complicarlo de cara a lo que viene.

Edelmiro Balmaceda
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El pasado fin de semana, Independiente consiguió un valioso triunfo como visitante frente a Unión de Santa Fe. Sin embargo, terminó con varias secuelas.

Una de ellas tiene que ver con Ezequiel Ávila, quien fue reemplazado a los 20 minutos del primer tiempo por una molestia y este miércoles se supo qué tiene.

Tras hacerse estudios, el diagnóstico arrojó que el Chimy tiene un desgarro grado 1 en el bíceps femoral izquierdo, lo que lo pone en duda para el encuentro contra Instituto de Córdoba, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

En ese sentido, el DT del Rey de Copas, Jadson Viera, seguirá de cerca su evolución. Pero, en caso de que no llegue en óptimas condiciones, deberá elegir entre Iván Morales y Felipe Tempone para ocupar ese puesto.

Por otra parte, Facundo Zabala presentó una fractura en el dedo gordo del pie, en tanto que Josías Palais recibió siete puntos de sutura por un choque con Matías Rocha, futbolista del Tatengue. Sin embargo, en el cuerpo médico del club de Avellaneda creen que ambos estarán disponibles para el duelo previsto para el viernes 2 de octubre.

Cabe recordar que, para Independiente, el enfrentamiento con la Gloria será fundamental debido a que ambos compiten por un lugar en las copas del año próximo. De hecho, el Rojo tiene 41 puntos en la tabla anual, mientras que el elenco cordobés cosechó 43 unidades.

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