Racing vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Racing Club de Avellaneda recibe hoy domingo a Atlético Tucumán, por la fecha 8 de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro Pablo Echavarría, quien tendrá como asistentes a Hugo Páez y Mariana De Almeida, mientras que Ignacio Cuicchi será el cuarto árbitro. Además, José Carreras estárá al mando del VAR y Jorge Broggi del AVAR.

La Academia se encuentra último en su zona con apenas 5 puntos y la última vez que consiguió un triunfo fue el 2 a 1 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata el 24 de julio. La novedades es que Marcos Rojo se perderá esate cotejo, Santiago Solari fue vendido a Newell´s Old Boys de Rosario y lo único bueno, fue la incorporación de Leandro Córdoba desde el Ascenso.

El Decano de Julio César Falcioni, sin grandes armas, va por el gran golpe en Avellaneda con el fin de ir de a poco consolidando un lugar en los playoffs del torneo. Por el momento, gracias a haber sumado 10 unidades, está octavo.

Probables formaciones de Racing vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Gonzalo Escudero o Marcos Rojo, Alfonso Espino o Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico o Matías Zaracho; Matko Miljevic; Leandro Díaz o Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Ignacio Galván, Luciano Vallejo, Clever Ferreira, Leonel Di Plácido; Lautaro Godoy, Leonel Vega; Nicolás Laméndola, Franco Nicola, Renzo Tesuri; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni

Cómo ver en vivo Racing vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Racing Club de Avellaneda y Atlético de Tucumán por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, va a ser televisado en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Telecentro Play y Disney + Premium (codificado).