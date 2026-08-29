Racing presentó a Juan Barinaga y Vojvoda tomó una rápida decisión con él

A pocos días del cierre del mercado de pases, Racing se movió y contrató a Juan Barinaga para suplir la salida de Gastón Martirena.

En ese marco, el lateral derecho fue presentado este sábado y posó con la casaca albiceleste en el Cilindro de Avellaneda.

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Racing adquirió los servicios de Juan Barinaga a préstamo por un año, sin cargo y con una obligación de compra si disputa 20 partidos, al menos 45 minutos por encuentro. En caso de compra, el futbolista prolongará en forma automática... pic.twitter.com/QuQEmNV008 — Racing Club (@RacingClub) August 29, 2026

Sin embargo, hubo una decisión por parte del entrenador de la Academia, Juan Pablo Vojvoda, que llamó la atención.

Pese a que el futbolista rosarino había sido apartado durante los últimos meses en Boca, el DT del elenco de Avellaneda lo convocó para el duelo de este domingo frente a Independiente Rivadavia por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Lo mismo sucedió con Matías Pérez, el otro recién llegado.

Respecto al resto de la nómina disponible para visitar a la Lepra, Marcos Rojo e Ignacio Rodríguez quedaron afuera de la delegación que viajó a Mendoza.

Estos son los convocados para viajar a Mendoza %u2708%uFE0F pic.twitter.com/uhySdDXXHZ — Racing Club (@RacingClub) August 29, 2026

El zaguero central estaba al límite desde lo físico y le dejará su lugar al joven Gonzalo Escudero, mientras que Alfonso Espino será el lateral por la izquierda.

Además, el estratega de 51 años mantiene algunas incógnitas en el probable once que no le permitieron definirlo.

En el centro del campo, la duda reside en mantener como titular a Gastón Lodico o en que Matías Zaracho se sume a Matko Miljevic, Leonel Pérez y Ulises Ortegoza. A su vez, con la vuelta confirmada de Adrián Martínez, resta saber quién será su acompañante: Tomás Conechny o Duvan Vergara.

Racing visita a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: probable formación

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero y Alfonso Espino; Ulises Ortegoza, Matko Miljevic, Leonel Pérez y Gastón Lodico o Matías Zaracho; Adrián Martínez y Tomás Conechny o Duvan Vergara.