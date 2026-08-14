Racing recibe a Banfield por el Torneo Clausura: hora, formaciones y dónde ver

En el Cilindro de Avellaneda, Racing y Banfield se enfrentarán a partir de las 20.30, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. La Academia solo ganó en el debut del campeonato, viene de dos derrotas al hilo y necesita recuperarse ante el Taladro, también de irregular presente.

Juan Pablo Vojvoda no podrá contar ni con Marco Di Cesare (fractura del peroné del tobillo derecho) ni con Adrián Martínez (expulsado).

El probable once inicial de Racing vs. Banfield, por el Torneo Clausura

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Lautaro Díaz, Tomás Conechny o Elías Torres.

La posible formación de Banfield vs. Racing, por el Torneo Clausura

Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, David Zalazar; Bruno Sepúlveda y Lisandro Piñero.

Racing vs. Banfield, por el Torneo Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido