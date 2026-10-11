Racing vs. Belgrano de Córdoba, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Racing Club de Avellaneda recibe hoy domingo a Belgrano de Córdoba, desde las 19.15 en el estadio Presidente Perón, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez, quien tendrá como asistentes a Pablo Acevedo y Federico Lapalma, mientras que Lucas Comesaña será el cuarto árbitro. Además, Fernando Espinoza estará al mando del VAR y Mariano Ascensi del AVAR.

El Ciclón respira un poco tras haber derrotado a Estudiantes de Río Cuarto, el peor equipo del torneo, por 2 a 1. Los dirigidos por Sebastián Romero y Luciano Aued buscarán seguir por esa senda y con el ánimo bien arriba tras el duro golpe que significó la eliminación de la Copa Argentina ante Boca Juniors.

El Pirata Cordobés llega con otro ánimo ya que derrotó a Talleres en el clásico y anteriormente también le había ganado al conjunto de Río Cuarto, quedando segundo de la Zona B por detrás de Argentinos Juniors.

Probables formaciones de Racing vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

Racing: Facundo Cambeses, Ignacio Agustín Rodríguez, Gonzalo Escudero, Mateo Martinez, Ezequiel Cannavo, Leonel Peerez, Ulises Ortegoza, Gaston Lodico, Lautaro Diaz, Adrian Martinez, Tomas Conechny. DT: Sebastián Romero y Luciano Aued

Belgrano: Thiago Cardozo, Adrian Sporle, Lisandro Lopez, Luis Alexis Maldonado, Leonardo Morales, Lucas Zelarayan, Franco Vazquez, Adrian Sanchez, Lucas Passerini, Francisco González Metilli, Emiliano Rigoni. DT: Ricardo Zielinski

Cómo ver en vivo Racing vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Racing Club de Avellaneda ante Belgrano de Córdoba por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Telecentro Play y Disney + Premium.