Racing vs. Sarmiento de Junín, por el Torneo Clausura 2026: hora, formaciones y cómo ver en vivo

Racing recibirá a Sarmiento de Junín esta noche desde las 21:15 en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, mientras que Salomé Di Iorio estará en el VAR.

La Academia llega a este partido con una crisis que viene de arrastre y sin margen de error. De hecho, el equipo de Juan Pablo Vojvoda, último en la Zona B del certamen con solo cinco puntos, lleva tres caídas al hilo y solo ganó uno de sus últimos nueve compromisos.

El Verde, por su parte, vive un presente totalmente distinto bajo el mando de Facundo Sava. Si bien viene de igualar frente a Belgrano, hoy buscará ganar para superar parcialmente a Argentinos Juniors y alcanzar la cima del grupo.

Racing vs. Sarmiento de Junín, por el Torneo Clausura 2026: probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Leandro Pérez, Matko Miljevic, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Lautaro Díaz y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Sarmiento de Junín: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Racing vs. Sarmiento de Junín, por el Torneo Clausura 2026: cómo ver en vivo

El partido entre Racing y Sarmiento de Junín por el Torneo Clausura 2026 será televisado por TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo y de forma online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.