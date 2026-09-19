River vs. Huracán, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

River Plate recibe hoy sábado a Huracán, desde las 19 en el estadio Monumental, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Facundo Tello, quien tendrá como asistentes a Facundo Rodríguez y Ernesto Callegari, mientras que Agustín Vegetti será el cuarto árbitro. Además, Fernando Echenique estará al mando del VAR y Diego Romero del AVAR.

El Millo vuelve a ilusionarse bajo el mando de Leonardo Ponzio tras los triunfos ante Banfield, Independiente de Avellaneda y Atlético de Tucumán. Tras un comienzo de torneo malísimo, ahora acumula 13 puntos y está séptimo, con muchas chances de meterse en los playoffs.



El Globo buscará continuar con su levantada tras ganarle a Racing Club de Avellaneda por 2 a 1, logrando cortar una racha de cuatro cotejos sin sumar de a tres puntos.

Probables formaciones de River vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibañez; Óscar Cortés, Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Leonardo Gil y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez

Cómo ver en vivo River vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre River Plate y Huracán por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN Premium, previa contratación del pack fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitale de streaming de Flow, DGO, Telecentro Play y Disney + Premium (codificado).