River vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

River Plate recibe hoy domingo a Independiente Rivadavia de Mendoza, desde las 19.15 en el estadio Monumental, por la fecha 8 de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Nicolás Ramírez, quien estará acompañado por Diego Bonfá y Erik Grunmann, mientras que Juan Cruz Robledo será el cuarto árbitro. Además, Hernán Mastrángelo estará al mando del VAR y Martín Despósito del AVAR.

El Millo, ya eliminado de la Copa Argentina y Copa Sudamericana, sólo puede apostar por el torneo local, aunque por el momento se encuentra afuera de los playoffs y lo peor, también está quedando afuera de los torneos internacionales para 2027. Si bien Leonardo Ponzio aún no dio indicios del once, no se espera que haya muchas modificaciones. La única duda es Aníbal Moreno, quien tiene una contractura en la zona lumbar y podría volver a quedar afuera.

Independiente Rivadavia, por otro lado, ya sin la Copa Libertadores, apuesta todo por el Clausura y la Copa Argentina. Alfredo Berti no podrá contar con el lesionado Sheyko Studer, ni con Maximiliano Salas, por quien debían pagar 500.000 dólares para que dispute este cotejo debido a una cláusula de cuando fue cedido a préstamo por el club de Núñez.

Probable formación de River vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2026

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Leonard Costa, Iván Villalba, Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín; Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Fabrizio Sartori; Alex Arce. DT: Alfredo Berti

Cómo ver en vivo River vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2026

El partido entre River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming Flow, DGO y Telecentro Play.