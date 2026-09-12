River sufrió más de la cuenta y se llevó un agónico triunfo ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura
El Millonario reaccionó cuando la cosa se había complicado y obtuvo tres puntos fundamentales frente a un durísimo Decano.
En un duelo vibrante hasta el final, River derrotó 2-1 sobre la hora a Atlético Tucumán por la fecha 9 y se quedó con un triunfo vital en el Torneo Clausura 2026.
Si uno analiza el balance general, tranquilamente se podría decir que el Millonario, que jugó con un hombre más durante más de 70 minutos por la expulsión temprana de Franco Nicola, mereció ganar. Pero la tarea para llegar a eso no fue nada sencilla.
En la previa, no era la mejor cita para tener que confirmar la levantada, por el rival, por visitar una cancha difícil y porque la lluvia torrencial también le puso otro condimento a la tarde.
Pese a todo, y antes de obtener la superioridad numérica, los dirigidos por Leonardo Ponzio salieron a jugar con aplomo y a dominar la posesión. De esa manera se aproximaron en una buena cantidad de oportunidades y recién a los 20' consiguieron la ventaja con el gol de Tobías Andrada, que finalizó una buena acción colectiva.
La tónica fue esa durante el resto de la primera mitad y se mantuvo en el tramo inicial del complemento. De hecho, el elenco de Núñez comenzó a pecar el no liquidar el pleito.
Por eso, al dejar con vida al rival, el conjunto comandado por Julio César Falcioni, que hizo algunos ajustes, se le fue al humo y lo complicó. Tanto que, luego de un penal no cobrado por un offside previo y un tiro en el palo, Cleber Ferreira ganó arriba en un tiro libre y selló la igualdad a los 37'.
En ese momento, los fantasmas de la racha negativa en el Jardín de la República volvieron a aparecer para la Banda. No obstante, de la mano de sus jugadores de jerarquía y luego de una gran jugada de Juan Cruz Meza, Thiago Almada apareció dentro del área y convirtió el gol de la victoria.
Concretamente, River resolvió al final lo que había construido en casi todo el desarrollo. Lo positivo es que no se vio sobrepasado en la adversidad y tuvo una muestra de carácter que le sirvió para irse con alegría de un reducto históricamente esquivo.
De a poco, este equipo va saliendo de los malos tiempos. La pregunta clave es si podrá mantener este camino que ya lleva tres triunfos al hilo. River vive.
Atlético Tucumán se quedó con 10
Gol de River
Vera probó desde afuera del área
Un offside salvó a River de tener un penal en contra
Thiago Almada estuvo cerca con un tiro libre
El palo le negó el gol a Canelo
Gol de Atlético Tucumán
Gol de River