River vs. Aldosivi, por el Torneo Apertura 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

River Plate está obligado a reaccionar ante su gente tras la derrota en el Superclásico ante Boca Juniors, cuando reciba hoy sábado a Aldosivi, desde las 21.30 en el estadio Monumental, por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

La inesperada caída ante el Xeneize le cortó al equipo dirigido por Eduardo Coudet un invicto de nueve partidos. Por el momento, ubica el tercer lugar de su zona y ya tiene un lugar asegurado en los playoffs. En el último cotejo de la fase regular, reprogramado de la fecha 9 para la semana que viene, también será en su casa ante Atlético de Tucumán.

"El Chacho" tiene un par de dudas, ya que no pondría a todos sus titulares teniendo en cuenta el duelo del jueves ante Bragantino por Copa Sudamericana.

Aldosivi necesita una victoria, para sumar en la tabla general y en los promedios, que en caso de suceder sería história ya que nunca le ganó al Millo como visitante.

El equipo de Israel Damonte viene de conseguir un buen empate ante Racing Club de Avellaneda en Mar del Plata, que hizo estallar la interna en el conjunto dirigido por Gustavo Costas.





Probables formaciones de River vs. Aldosivi por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabrer o Kendry Páez, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Martín García; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte

Cómo ver en vivo River vs. Aldosivi por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre River Plate y Aldosivi por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, lo vas a poder disfrutar en vivo online por las plataformas digitales de streaming Flow, DGO y Telecentro Play.