River vs. Argentinos, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

River Plate recibe hoy domingo a Argentinos Juniors, desde las 18 en el estadio Monumental, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro del partido es Facundo Tello, quien tendrá como asistentes a Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, mientras que Nicolás Lamolina será el cuarto árbitro. Además, Pablo Echavarría estará al mando del VAR y Diego Romero del AVAR.

River tuvo una semana de trabajo a las órdenes de Eduardo Coudet trras la ratificación pública de Stefano Di Carlo, luego de la suspensión del partido ante Independiente Santa Fe en Colombia luego del terremoto. Tras un comienzo de campeonato horrible, en el que sólo cosechó derrotas en los cuatro cotejos que disputó, buscará un poco de aire de local con el ingreso del flamante refuerzo Thiago Almada por Tomás Galván.

El Bicho viene de imponerse ante Racing Club de Avellaneda por 2 a 1 en La Paternal y es el único equipo con puntaje ideal. Y como si fuera poco, llegó a los 41 puntos y es líder, junto a Independiente Rivadavia de Mendoza, de la tabla anual.

Probables formaciones de River vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet

Argentinos: Bryan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Gastón Verón; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez

Cómo ver en vivo River vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre River Plate y Argentinos por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformasa digitales de streaming de Disney + Premium (contratando el codificado), Flow, DGO y Telecentro Play.