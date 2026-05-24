River vs. Belgrano, por la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

River Plate y Belgrano de Córdoba disputan hoy domingo, desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, la gran final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez, quien tendrá como asistentes a Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso, mientras que el cuarto árbitro será Luis Lobo Medina y el quinto árbitro Pablo Gualtieri. Además, Leandro Rey Hilfer estará a cargo del VAR y Salomé Di Iorio en el AVAR.

Cómo llega River a la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

Fueron un total de 19 partidos los que jugó River Plate hasta llegar a la gran definición, con la particularidad que en el medio renunció Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet tomó el mando y le cambió la cara por completo del equipo, que si bien no brilla, al menos gana.

El Millo viene de eliminar al Rosario Central de Ángel Di María en semifinales, gracias a un tanto en solitario de Facundo Colidio. Anteriormente había superado a Gimnasia y Esgrima de La Plata y San Lorenzo de Almagro.

Cómo llega Belgrano a la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

Belgrano de Córdoba, que no tuvo actividad internacional en la semana, le ganó por penales a Argentinos Juniors en una semifinal tremenda repleta de emociones, que había terminado igualada 1 a 1 en el tiempo regular. Previamente derrotó como local a Unión de Santa Fe por 2 a 0 y eliminó en octavos a Talleres de Córdoba por 1 a 0 también como visitante en el clásico de la provincia.

Cómo salieron River y Belgrano en este Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

River y Belgrano de Córdoba se enfrentaron durante la fase regular y fue goleada para los comandandos por "El Chacho" Coudet por 3 a 0 con un doblete con Tomás Galván y uno de Facundo Colidio.

Problables formaciones de River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Joaquín Freitas

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; y Lucas Passerini

Cómo ver River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre River Plate y Belgrano de Córdoba por la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN Premium y TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol.

La hora de la gran final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano país por país