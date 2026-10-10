River vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo EN VIVO

River Plate recibe hoy sábado a Estudiantes de Río Cuarto, desde las 21.30 en el estadio Monumental, por la fecha 12 del Grupo B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Nazareno Arasa, quien tendrá como asistentes a Miguel Savorani y Federico Cano, mientras que Nicolás Mastroieni será el cuarto árbitro. Además, Andrés Merlos estará al mando del VAR y Diego Romero del AVAR.

El Millo de Leonardo Ponzio cayó derrotado en la última fecha ante Huracán, aunque en los partidos anteriores había conseguido tres triunfos de forma consecutiva. Además, tiene pendiente el partido del próximo miércoles en donde visitará a Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón.

Thiago Almada todavía no se encuentra al tope físicamente, por lo que su lugar se lo disputan Lautaro Pereya o Juan Cruz Meza. Arriba irán Ángel Correa y Sebastián Driussi.

El León de Darío Forestello es el peor equipo de la zona con apenas 6 puntos y ya está afuera de todo. Además, marcha último en la tabla de promedios y en la tabla general, por lo que parece estar predestinado a bajar de categoría.

Probables formaciones de River vs. Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván, Lautaro Pereyra o Juan Cruz Meza; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio

Estudiantes (RC): Lautaro Herrera; Gonzalo González, Matías Valenti, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Fernando Rodríguez; Alejandro Cabrera, Tomás González, Gabriel Alanís; Martín Garnerone, Ibrahim Hesar. DT: Rubén Darío Forestello

Cómo ver en vivo River vs. Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre River Plate y Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol. También vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Telecentro Play y Disney + Premium.