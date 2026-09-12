¡Sábado de fútbol! Estos son los cuatro partidos del campeonato argentino para hoy, sábado 12 de septiembre de 2026

La novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol seguirá este sábado con cuatro encuentros interesantes y para todos los gustos, entre los cual sobresale la visita de River Plate a Tucumán.

La fecha comenzó con el triunfo de Boca Juniors por 3 a 1 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero, la igualdad en un tanto entre Newell's Old Boys y Vélez Sarsfield, y la victoria de Defensa y Justicia por 2 a 0 sobre Gimnasia de Mendoza.

Ingresando a la jornada del sábado, desde las 14.45 Independiente Rivadavia de Mendoza será local ante un Aldosivi de Mar del Plata que necesita sumar para salir de la "zona roja" del descenso. El partido pertenece al Grupo B y será arbitrado por Darío Herrera.

A la misma hora en la "ciudad de las diagonales", el "pincha" recibirá al "calamar" en un duelo más que nada "para cumplir" por el Grupo A, ya que ambos jugarán en la semana la revancha de sus cotejos por la Copa Libertadores. El encuentro será dirigido por Maximiliano Macheroni.

Desde las 17.30 en la ciudad de Tucumán y por la Zona B, el "decano" espera la visita de un "millonario" que viene en levantada y quiere ingresar al "grupo de los 8" para clasificar a la instancia final. Andrés Gariano será el juez del cotejo.

Finalmente, desde las 20 en Córdoba y por la Zona A, Talleres será local ante Unión de Santa Fe que busca seguir acomodándose en el grupo para clasificar a los octavos de final, y todo esto bajo la mirada del árbitro Nazareno Arasa.