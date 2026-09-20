San Lorenzo vs. Boca, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

San Lorenzo de Almagro recibe hoy domingo a Boca Juniors, desde las 14.30 en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Nazareno Arasa, quien tendrá como asistentes a Juan Pablo Belatti y Miguel Savorani, mientras que Pablo Giménez será el cuarto árbitro. Además, Hernán Mastrángelo está al mando del VAR y Diego Verlota del AVAR.

San Lorenzo busca seguir con el empuje tras haber derrotado por 1 a 0 a Talleres de Córdoba a igualar con Independiente de Avellaneda. Por el momento se encuentra en la décima posición, pero expectante. Rubén Darío Insua mantendrá la línea de tres defensores con Danilo Arboleda, Guzmán Corujo y Emiliano Amor y también los tres de arriba Facundo Farías, Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi.

Tras lograr eliminar a San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el Xeneize busca mejorar su efectividad en los clásicos durante el mandato de Juan Román Riquelme. Finalmente se confirmó que Álvaro Montero estará bajo los tres palos tras haber sido convocado a la Selección de Colombia y que Leonel Flores también estará desde el inicio tras el llamado de Lionel Scaloni para formar parte de los amistosos de Argentina.

Probables formaciones de San Lorenzo vs. Boca por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena

Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Boca por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

El clásico entre San Lorenzo de Almagro y Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, va a ser televisado en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.