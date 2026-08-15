San Lorenzo cambió insultos por aplausos, derrotó a Unión de Santa Fe y volvió a festejar en el Torneo Clausura

En medio de un clima caldeado, San Lorenzo sacó pecho, le ganó 1-0 a Unión de Santa Fe por la fecha 5 de la Zona B y se reencontró con la victoria en el Torneo Clausura 2026.

Luego de una semana más que tensa, el Ciclón llegó al encuentro de esta tarde sin margen de error. Finalmente, pese a la presión y los silbidos del inicio, revirtió todo y terminó aplaudido.

Luego de la derrota en el clásico vs. Huracán, San Lorenzo es local ante Unión y... ¡RECIBIMIENTO CON SILBIDOS PARA EL CICLÓN DE GOROSITO!



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Más allá de eso, la tarea no fue sencilla. No tanto por la oposición que haya mostrado el Tatengue, sino por la construcción hacia la victoria. De hecho, no hubo chances claras de ningún bando durante la primera mitad.

REPROBACIÓN TOTAL de los hinchas de San Lorenzo: el Ciclón se fue 0-0 al descanso vs. Unión y el Nuevo Gasómetro se hizo sentir. "JUGADORES..."



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Ya en el complemento, el dominio del conjunto local se hizo un poco más visible, al menos en la ocupación territorial del campo contrario.

Finalmente, a los 18 minutos, Rodrigo Auzmendi anotó y desató el delirio de todo el Nuevo Gasómetro, que gritó su segundo gol en todo el campeonato.

¡¡RODRIGOOOO!! Auzmendi apareció en soledad por el segundo palo y anotó el 1-0 de San Lorenzo vs. Unión en un Nuevo Gasómetro PICANTE.



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Esa conquista bastó para que el conjunto de Boedo se llevara una victoria tan necesaria como justificada por las ganas que mostró y la coyuntura en la que la consiguió.

Ahora, habrá que ver si para San Lorenzo fue un oasis en el desierto o si realmente le dará la inyección anímica que precisa para reaccionar de cara a lo que viene.