San Lorenzo fue muy superior y le ganó a Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026

San Lorenzo de Almagro venció 1 a 0 a Deportivo Riestra por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El Ciclón consiguió un triunfazo en el Nuevo Gasómetro con un tanto de Rodríguez Pagano.

ATAJADÓN DE ARCE: a los 37 minutos del PT, el arquero de Riestra le sacó un tiro cruzado a Auzmendi.

¡NOTABLE, NACHO! Arce se lució con una gran atajada y evitó el gol de Auzmendi para San Lorenzo ante Riestra. ¡Qué jugada armó La Joya Farías! %uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/ql8YPz1KRP — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2026

AHORA ATAJADA DE DEVECCHI: el arquero de San Lorenzo evitó el gol de Céliz casi en el área chica sobre el final del PT.

¡AHORA ENORME JOSÉ! Devecchi y una atajada TOP para evitar el gol de Milton Céliz para Riestra vs. San Lorenzo. %uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/N94fBLAuOZ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2026

ANULADO: en el arranque del segundo tiempo, Arboleda convertía para San Lorenzo, pero su tanto no sumó al marcador por un offside.

¡SE QUEJÓ TODO EL CICLÓN! Danilo Arboleda había marcado un gran gol para el primero de San Lorenzo vs. Riestra pero... ¡¡DELAY DE BANDERA Y OFFSIDE DEL COLOMBIANO!! %uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/bDHuZMAeu2 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2026

GOLAZO DE SAN LORENZO: a los 21 minutos del ST, Rodríguez Pagano enganchó y remató en la puerta del área para abrir el marcador.

¡ES UN GOLAZO DEL CICLÓN! Teo Rodríguez Pagano la punteó con mucha calidad y marcó el primero de San Lorenzo ante Riestra. ¡Excelente definición! %uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkgkL0 https://t.co/uLJ6N10W1R — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2026











