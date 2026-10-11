NECESITABA GANAR
San Lorenzo fue muy superior y le ganó a Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026
San Lorenzo logró un triunfo muy trabajado ante Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026.
San Lorenzo de Almagro venció 1 a 0 a Deportivo Riestra por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El Ciclón consiguió un triunfazo en el Nuevo Gasómetro con un tanto de Rodríguez Pagano.
ATAJADÓN DE ARCE: a los 37 minutos del PT, el arquero de Riestra le sacó un tiro cruzado a Auzmendi.
AHORA ATAJADA DE DEVECCHI: el arquero de San Lorenzo evitó el gol de Céliz casi en el área chica sobre el final del PT.
ANULADO: en el arranque del segundo tiempo, Arboleda convertía para San Lorenzo, pero su tanto no sumó al marcador por un offside.
GOLAZO DE SAN LORENZO: a los 21 minutos del ST, Rodríguez Pagano enganchó y remató en la puerta del área para abrir el marcador.