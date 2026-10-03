San Lorenzo perdió por goleada ante Defensa y Justicia y se aleja de los playoffs del Torneo Clausura

Como para confirmar que era un duelo de realidades diferentes, San Lorenzo volvió a quedar en el debe y cayó 3-0 como visitante frente a Defensa y Justicia por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

En otra tarde para el olvido, el golpe llegó rápido para un Ciclón que, apenas a los 11 minutos del primer tiempo, comenzó a perder ante el Halcón con un golazo de Jeremías Lucco, no por la definición, sino por la gran jugada colectiva previa.

¡ES UN GOLAZO! Defensa salió jugando a la perfección desde abajo y, tras una gran jugada, Jeremías Lucco (20) definió bien para el 1-0 ante San Lorenzo.



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Con el apoyo de sus hinchas, la visita logró mantenerse en partido y hasta convirtió un tanto gracias a Alexis Cuello, que finalmente fue anulado por offside. Sin embargo, en una ráfaga sobre el cierre de la parte inicial, el equipo dirigido por Julio Vaccari aprovechó las distracciones de su rival y pegó por duplicado.

Primero, David Barbona quedó muy solo tras ejecutar un córner, se tomó su tiempo, ensayó un disparo al segundo palo y David Martínez alcanzó a tocar el balón para estirar la diferencia a los 44', mientras que tres minutos más tarde, Maximiliano Porcel tocó de primera cuando parecía no haber espacios y Barbona festejó su conquista.

LA EMPUJÓ SOBRE LA LÍNEA Y ASEGURÓ EL SEGUNDO DEL HALCÓN: David Martínez puso el 2-0 de Defensa y Justicia contra San Lorenzo.



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YA ES GOLEADA EN EL PRIMER TIEMPO EN FLORENCIO VARELA: Barbona convirtió el 3-0 de Defensa y Justicia contra San Lorenzo en el #TorneoClausura.



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Ya en el complemento, Rubén Darío Insúa hizo algunos ajustes, pero el trámite estaba demasiado cuesta arriba. Por su parte, el conjunto de casa pudo haber convertido nuevamente, aunque no tuvo lucidez para hacerlo.

Con este resultado, Defensa y Justicia alcanzó los 21 puntos en la Zona A y quedó como escolta de Instituto de Córdoba. San Lorenzo, por su parte, quedó con 11 unidades y podría quedar muy lejos del top 8 cuando termine la jornada.