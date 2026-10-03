Menú
Crónica en vivo

NO ENCUENTRA EL RUMBO

San Lorenzo perdió por goleada ante Defensa y Justicia y se aleja de los playoffs del Torneo Clausura

En el primer turno del día, el Ciclón la pasó mal en Florencio Varela y cayó de manera contundente frente al Halcón.

Juan Riera
Juan Riera
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Como para confirmar que era un duelo de realidades diferentes, San Lorenzo volvió a quedar en el debe y cayó 3-0 como visitante frente a Defensa y Justicia por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

En otra tarde para el olvido, el golpe llegó rápido para un Ciclón que, apenas a los 11 minutos del primer tiempo, comenzó a perder ante el Halcón con un golazo de Jeremías Lucco, no por la definición, sino por la gran jugada colectiva previa.

Con el apoyo de sus hinchas, la visita logró mantenerse en partido y hasta convirtió un tanto gracias a Alexis Cuello, que finalmente fue anulado por offside. Sin embargo, en una ráfaga sobre el cierre de la parte inicial, el equipo dirigido por Julio Vaccari aprovechó las distracciones de su rival y pegó por duplicado.

Primero, David Barbona quedó muy solo tras ejecutar un córner, se tomó su tiempo, ensayó un disparo al segundo palo y David Martínez alcanzó a tocar el balón para estirar la diferencia a los 44', mientras que tres minutos más tarde, Maximiliano Porcel tocó de primera cuando parecía no haber espacios y Barbona festejó su conquista.

Ya en el complemento, Rubén Darío Insúa hizo algunos ajustes, pero el trámite estaba demasiado cuesta arriba. Por su parte, el conjunto de casa pudo haber convertido nuevamente, aunque no tuvo lucidez para hacerlo.

Con este resultado, Defensa y Justicia alcanzó los 21 puntos en la Zona A y quedó como escolta de Instituto de Córdoba. San Lorenzo, por su parte, quedó con 11 unidades y podría quedar muy lejos del top 8 cuando termine la jornada.

Esta nota habla de:
1
Marcos Rojo se va de Racing: acordó su salida y jugará las semifinales de la Copa Libertadores con Estudiantes
POR FIN

Marcos Rojo se va de Racing: acordó su salida y jugará las semifinales de la Copa Libertadores con Estudiantes

2
A 50 años de la hazaña que rompió barreras y prejuicios
MIRÁ

A 50 años de la hazaña que rompió barreras y prejuicios

3
Los jugadores de Burkina Faso se negaron a viajar por el conflicto con el vuelo y estalló el escándalo antes de jugar con Argentina
Tremendo

Los jugadores de Burkina Faso se negaron a viajar por el conflicto con el vuelo y estalló el escándalo antes de jugar con Argentina

4
Arruabarrena le pidió a Flores un cambio drástico en su vida para seguir brillando en Boca
MUNDO XENEIZE

Arruabarrena le pidió a Flores un cambio drástico en su vida para seguir brillando en Boca

5
Cuti Romero le dedicó unas emotivas palabras a Lionel Messi antes de su despedida: "Me arrepiento de..."
ABRIÓ SU CORAZÓN

Cuti Romero le dedicó unas emotivas palabras a Lionel Messi antes de su despedida: "Me arrepiento de..."