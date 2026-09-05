San Lorenzo quiso más, venció 1-0 a Talleres de Córdoba y volvió a ganar en el Torneo Clausura

En un partido de seis puntos, San Lorenzo derrotó 1-0 a Talleres de Córdoba por la fecha 8 y se reencontró con la victoria en el Torneo Clausura 2026.

Con Walter Perazzo como DT interino y a la espera de Rubén Darío Insúa, el Ciclón consiguió un merecido triunfo ante su gente.

Durante el primer tiempo, el juego fue parejo y con situaciones para ambos. Sin embargo, una vez que arrancó el complemento, el dominio del conjunto local se fue haciendo cada vez más nítido.

ARBOLEDA AVISÓ PARA SAN LORENZO



El defensor del Ciclón armó una gran jugada individual y remató desvíado.



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GRAN ATAJADA DE DEVECCHI PARA SALVAR A SAN LORENZO



Sforza remató de tiro libre y el arquero del Ciclón la mandó al corner.



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INCREÍBLE SALVADA EN LA LÍNEA DE TALLERES



La T se salvó de manera milagrosa y el encuentro sigue 0-0 en el Nuevo Gasómetro.



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El punto de inflexión llegó a los 12 minutos cuando, luego de ver la segunda amarilla, Matías Galarza dejó a la T con 10 hombres. Con más espacios, el Cuervo aprovechó. Así, cinco minutos más tarde y después de un córner, Alexis Cuello puso la cabeza y marcó el ansiado tanto.

EXPULSADO GALARZA EN TALLERES



El volante de la T se ganó la segunda amarilla tras un manotazo en el rostro de Farías.



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CUELLO METIÓ EL 1-0 PARA SAN LORENZO



El delantero del Ciclón aprovechó los rebotes dentro del área y marcó el gol ante Talleres.



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Lo positivo para el equipo azulgrana fue que no se conformó y pudo crear un buen caudal de oportunidades. No obstante, no logró aprovechar ninguna de ellas.

GIGANTE UNSAIN PARA SALVAR A TALLERES



San Lorenzo tuvo el segundo en los pies de Farías pero el arquero de Talleres estuvo firme.



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SALAS SE PERDIÓ EL SEGUNDO PARA SAN LORENZO



El jugador del Ciclón tuvo una oportunidad inmejorable para liquidar el partido.



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Victoria necesaria para un San Lorenzo que buscará empezar a cambiar la onda, ahora con un viejo conocido en el banco de suplentes, en este certamen. La pregunta es si conseguirá mantener la sonrisa.

Talleres, por su parte, recibió otro golpazo, justo en el debut como entrenador de Omar De Felippe, y decididamente es uno de los peores clubes en lo que va del campeonato, donde se hunde en el fondo de la Zona B.