San Lorenzo quiso más, venció 1-0 a Talleres de Córdoba y volvió a ganar en el Torneo Clausura
Antes del regreso de Rubén Darío Insúa, San Lorenzo venció como local a Talleres de Córdoba y sumó nuevamente de a tres en el Torneo Clausura 2026.
En un partido de seis puntos, San Lorenzo derrotó 1-0 a Talleres de Córdoba por la fecha 8 y se reencontró con la victoria en el Torneo Clausura 2026.
Con Walter Perazzo como DT interino y a la espera de Rubén Darío Insúa, el Ciclón consiguió un merecido triunfo ante su gente.
Durante el primer tiempo, el juego fue parejo y con situaciones para ambos. Sin embargo, una vez que arrancó el complemento, el dominio del conjunto local se fue haciendo cada vez más nítido.
El punto de inflexión llegó a los 12 minutos cuando, luego de ver la segunda amarilla, Matías Galarza dejó a la T con 10 hombres. Con más espacios, el Cuervo aprovechó. Así, cinco minutos más tarde y después de un córner, Alexis Cuello puso la cabeza y marcó el ansiado tanto.
Lo positivo para el equipo azulgrana fue que no se conformó y pudo crear un buen caudal de oportunidades. No obstante, no logró aprovechar ninguna de ellas.
Victoria necesaria para un San Lorenzo que buscará empezar a cambiar la onda, ahora con un viejo conocido en el banco de suplentes, en este certamen. La pregunta es si conseguirá mantener la sonrisa.
Talleres, por su parte, recibió otro golpazo, justo en el debut como entrenador de Omar De Felippe, y decididamente es uno de los peores clubes en lo que va del campeonato, donde se hunde en el fondo de la Zona B.