San Lorenzo vs. Talleres, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

San Lorenzo de Almagro recibe hoy sábado a Talleres de Córdoba, desde las 19 en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 8 de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Fernando Echenique, quien tendrá como asistentes a Agustín Méndez y Uriel García Leri, mientras que Martín Despósito será el cuarto árbitro. Además, Sebastián Habib estará al mando del VAR y Cristian Navarro del AVAR.

El Ciclón es uno de los peores equipos del torneo, sumando apenas siete puntos, lo que ocasionó la salida de Néstor "Pipo" Gorosito, quien nunca le encontró la vuelta. A falta de la confirmación oficial, Ruben Darío Insua quedó muy cerca de iniciar su tercer ciclo como entrenador del club de Boedo.

Por el lado de Talleres, la realidad es prácticamente la misma ya que Jorge Sampaoli dejó su cargo tras un inicio horrible con sólo cinco unidades. Omar De Felippe es quien se perfila para tomar las riendas.

Probables formaciones de San Lorenzo vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez Pagano; Manuel Insaurralde, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Facundo Farías; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Walter Perazzo

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández o Valentín Fascendini, Gabriel Báez; Matías Galarza, Lautaro Ortiz; Valentín Depietri, Franco Cristaldo, Rick; Agustín Álvarez Martínez. DT: Omar De Felippe

Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre San Lorenzo de Almagro y Talleres de Córdoba por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming Flow, DGO y Telecentro Play.