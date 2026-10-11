San Lorenzo vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

San Lorenzo de Almagro recibe hoy domingo a Deportivo Riestra por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Bruno Amiconi, quien tendrá como asistentes a Cristian Navarro y Marcelo Bistocco, mientras que Jorge Broggi será el cuarto árbitro. Además, Nahuel Viñas estará al mando del VAR y Jorge Córdoba del AVAR.

El Ciclón inicia la jornada con 11 puntos en el puesto 12 de la Zona A, con la tremenda deficiencia de haber convertido apenas cuatro goles. El equipo dirigido por Rubén Darío Insua viene de ser goleador por Defensa y Justicia en Varela.

En cuánto al once, habría al menos tres cambios. El que está suspendido es Manuel Insaurralde, por tener una sanción pendiente tras su expulsión ante Boca Juniors.

Riesta tiene la misma cantidad de unidades, en una campaña para el olvido, con 9 goles a favor y 11 en contra. El Malevo de Guillermo Duró no para empatar y se va alejando cada vez más de la zona de palyoffs.

Probaables formaciones de San Lorenzo vs. Riestra por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

San Lorenzo: José Devecchi; Alejo Córdoba, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi y Facundo Farías. DT: Rubén Darío Insua

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Gonzalo Miño, Alan Pérez, Juan Bracamonte; Jonathan Goitía, Milton Céliz, Maximiliano Monje, Gaspar Stringa; Alexander Díaz, Jonathan Graneros. DT: Guillermo Duró

Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Riestra por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre San Lorenzo de Almagro y Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Telecentro Play y Disney + Premium.