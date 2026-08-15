San Lorenzo vs. Unión, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

San Lorenzo de Almagro recibe hoy sábado a Unión de Santa Fe, desde las 14.30 en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, quien tendrá como asistentes a Maximiliano Del Yesso y Lucas Ripoli, mientras que el cuarto árbitro será Lucas Comesaña. Además, Diego Ceballos estará al mando del VAR y Carla López del AVAR.

El Ciclón viene de una dura derrota en el clásico por 2 a 0 con doblete de Jordy Caicedo y en el torneo, apenas tiene 3 unidades de las 12 posibles. Y como si fuera poco, ya quedó eliminado de la Copa Argentina, por lo que necesita levantar el nivel sí o sí para comenzar a ganar partidos seguidos y acomodarse.

Unión tiene un arranque completamente irregular, cosechando apenas 4 puntos. Leonardo Madelón cree que ante el conjunto de Boedo se da una chance para regresar al triunfo.

Probables formaciones de San Lorenzo vs. Unión por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

San Lorenzo: José Devecchi; Nicolás Blanco, Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Teo Rodríguez Pagano; Juan Pablo Álvarez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón

Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Unión por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre San Lorenzo de Almagro y Unión de Santa Fe por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Disney + Premium (Codificado), Flow, DGO y Telecentro Play.