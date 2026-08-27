Sin Aranda y con regresos, Boca anunció a los convocados para recibir a Lanús por el Torneo Clausura

Mañana por la noche, en uno de los duelos que le darán inicio a la fecha 7, Boca se medirá frente a Lanús por la Zona B del Torneo Clausura 2026.

En ese marco, luego del último entrenamiento, Rodolfo Arruabarrena dio a conocer hoy la lista de convocados del Xeneize, que buscará derrotar al Granate y volver a sumar de a tres después de cuatro empates consecutivos.

Con la sensible baja de Tomás Aranda, quien recientemente sufrió la rotura del peroné de la pierna derecha , ni tampoco con la presencia de Ayrton Costa, la nómina presentó varias novedades.

Por un lado, se destacan los regresos de Leandro Paredes y Lautaro Di Lollo. Debido a molestias físicas, tanto el mediocampista como el defensor no habían sido citados para el choque del pasado fin de semana contra Racing.

Sin embargo, la noticia saliente tiene que ver con la inclusión del joven zaguero central Matías Satas, que usará el dorsal 46 y estará por primera vez con el primer equipo.

Este viernes, desde las 21:30, Boca enfrentará a Lanús en La Bombonera, donde volverá a ser local tras un mes. Cabe recordar que el árbitro de campo será Pablo Dóvalo, mientras que Germán Delfino estará en el VAR.