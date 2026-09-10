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Sufre Arruabarrena: Boca perdió a un futbolista que iba a ser titular frente a Central Córdoba de Santiago del Estero

Luego de la situación que le surgió a Álvaro Montero, el Xeneize no podrá contar con otro jugador de cara al duelo de este viernes ante el Ferroviario.

Edelmiro Balmaceda
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 El pasado martes Boca le ganó a São Paulo y tomó ventaja en la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, antes de afrontar el desquite, el Xeneize tendrá una parada previa mañana, cuando reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.

En ese marco, el entrenador del conjunto azul y oro, Rodolfo Arruabarrena, tiene en mente alinear un equipo alternativo. Sin embargo, hoy recibió una noticia que complicó sus planes.

Es que, durante el entrenamiento matutino, Camilo Rey Domenech, que iba a ser titular en La Bombonera, sintió una molestia muscular en el aductor que lo dejó directamente descartado. Ahora deberá realizarse estudios para determinar el grado de la lesión.

Sufre Arruabarrena: Boca perdió a un futbolista que iba a ser titular frente a Central Córdoba de Santiago del Estero

Ante esa situación, el Vasco les daría un lugar en el mediocampo a Williams Alarcón y a Carlos Palacios para que acompañen a Tomás Belmonte.

Cabe recordar que, además de Rey Domenech, Arrubarrena no tendrá disponibles a Álvaro Montero y Milton Delgado, mientras que un grupo de jugadores habitualmente titulares se recupera de un cuadro gripal con el objetivo de estar ante el Tricolor el próximo martes.

Sin Rey Domenech: el probable once de Boca para jugar con Central Córdoba

Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Matías Satas; Tomás Belmonte, Williams Alarcón y Carlos Palacios; Ángel Romero, Sebastián Villa y Enner Valencia.

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