Sufre Arruabarrena: Boca perdió a un futbolista que iba a ser titular frente a Central Córdoba de Santiago del Estero

El pasado martes Boca le ganó a São Paulo y tomó ventaja en la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, antes de afrontar el desquite, el Xeneize tendrá una parada previa mañana, cuando reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.

En ese marco, el entrenador del conjunto azul y oro, Rodolfo Arruabarrena, tiene en mente alinear un equipo alternativo. Sin embargo, hoy recibió una noticia que complicó sus planes.

Es que, durante el entrenamiento matutino, Camilo Rey Domenech, que iba a ser titular en La Bombonera, sintió una molestia muscular en el aductor que lo dejó directamente descartado. Ahora deberá realizarse estudios para determinar el grado de la lesión.

Ante esa situación, el Vasco les daría un lugar en el mediocampo a Williams Alarcón y a Carlos Palacios para que acompañen a Tomás Belmonte.

Cabe recordar que, además de Rey Domenech, Arrubarrena no tendrá disponibles a Álvaro Montero y Milton Delgado, mientras que un grupo de jugadores habitualmente titulares se recupera de un cuadro gripal con el objetivo de estar ante el Tricolor el próximo martes.

Sin Rey Domenech: el probable once de Boca para jugar con Central Córdoba

Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Matías Satas; Tomás Belmonte, Williams Alarcón y Carlos Palacios; Ángel Romero, Sebastián Villa y Enner Valencia.