Talleres de Córdoba vs. Independiente, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Talleres de Córdoba recibe hoy domingo a Independiente de Avellaneda, desde las 21.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Sebastián Zunino, quien tendrá como asistentes a Hugo Páez e Iván Allende, mientras que Valentín Pompei será el cuarto árbitro. Además, Laura Fortunato estará al mando del VAR y Ignacio Cuicchi del AVAR.

Talleres atraviesa un momento complicado tras perder el clásico cordobés y apenas una victoria en sus últimos cinco partidos. Está último con apenas 8 puntos y siete derrotas, convirtiendo 11 goles pero recibiendo 18.

Por su parte, El Rojo tampoco llega en buenas condiciones después de haber sufrido una goleada por 4 a 1 ante Instituto de Córdoba. Debe mantener la regularidad si quiere seguir soñanando con los playoffs.

Probables formaciones de Talleres vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

Talleres: Ezequiel Unsain, Gabriel Baez, Román Daniel Riquelme, Matias Catalan, Augusto Schott, Franco Cristaldo, Matias Galarza, Juan Sforza, Diego Valoyes, Valentín Depietri, Rick. DT: Omar De Felippe

Independiente: Rodrigo Rey, Nahuel Banegas, Franco Calderon, Juan Manuel Fedorco, Leonardo Godoy, Lautaro Millan, Ivan Marcone, Mateo Pérez Curci, Matias Abaldo, Iván Andrés Morales Bravo, Santiago Montiel. DT: Jádson Viera

Cómo ver en vivo Talleres vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Talleres de Córdoba e Independiente de Avellaneda por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, va a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.