Talleres vs. Belgrano por el clásico cordobés en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Talleres de Córdoba y Belgrano de Córdoba vuelven a verse las caras este domingo, desde las 17, en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El clásico cordobés encuentra a ambos equipos con objetivos muy diferentes: mientras la T necesita una reacción urgente, el Pirata busca un triunfo que le permita trepar hasta lo más alto de la Zona B.

Talleres atraviesa un presente complicado y ocupa el anteúltimo lugar de la Zona A. El conjunto de Córdoba apenas consiguió dos victorias en el campeonato y sufrió seis derrotas, una campaña que derivó en la salida de Jorge Sampaoli y la llegada de Omar De Felippe al banco de suplentes.

Sin embargo, el cambio de entrenador todavía no logró modificar el rumbo. En su última presentación, Talleres cayó 3-1 frente a Instituto en Alta Córdoba y ahora tendrá por delante una oportunidad inmejorable para recuperarse: nada menos que el clásico ante su máximo rival.

Belgrano busca otro golpe en el clásico

Belgrano llega al Kempes con una actualidad mucho más alentadora. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski acumula cuatro partidos consecutivos sin derrotas y marcha quinto en la Zona B, con 16 puntos.

El Pirata viene de vencer 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y un nuevo triunfo le permitiría alcanzar transitoriamente la cima de su grupo, a la espera de lo que suceda con los demás equipos que pelean en los primeros puestos.

Además, Belgrano tiene un antecedente reciente que le aporta todavía más condimento al clásico. En los octavos de final del Torneo Apertura 2026, ambos equipos se enfrentaron por primera vez en varios años en una instancia mano a mano. El Pirata se quedó con aquel duelo por 1-0 gracias al gol de Francisco González Metilli.

Aquella victoria fue apenas el comienzo de una campaña inolvidable para Belgrano, que posteriormente se consagró campeón del Apertura tras derrotar 3-2 a River en la final.

Ahora, la historia vuelve a comenzar desde cero y el Kempes será nuevamente el escenario de un clásico cordobés que puede tener consecuencias importantes para los dos equipos.

Probables formaciones de Talleres vs. Belgrano por el clásico cordobés en el Torneo Clausura 2026

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Juan Sforza, Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Valentín Dávila.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Nicolás Fernández y Lucas Passerini.

Cómo ver en vivo Talleres vs. Belgrano por el clásico cordobés en el Torneo Clausura 2026





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