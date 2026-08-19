Menú
Crónica en vivo

UNA VIDA MÁS

Tras horas muy tensas, Jorge Sampaoli decidió quedarse en Talleres de Córdoba

Luego de un arranque para el olvido, la continuidad de Jorge Sampaoli como entrenador de Talleres de Córdoba estuvo en duda. Sin embargo, la dirigencia lo respaldó y mantendrá el cargo.

Edelmiro Balmaceda
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Malos resultados, enojo y hasta rumores de una renuncia que no se concretó: así transcurrieron las últimas horas para un Jorge Sampaoli que, finalmente, continuará como director técnico de Talleres de Córdoba.

Luego de irse sin hablar tras la caída de la T frente a Gimnasia de Mendoza por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026, el entrenador estuvo ayer al frente del entrenamiento y se reunió con la dirigencia.

En el conclave, tanto el estratega como Andrés Fassi y compañía acordaron seguir unidos e intentar revertir este durísimo presente. Claro que una eventual caída el próximo lunes ante Rosario Central podría volver a agitar fuertemente el barco.

Además, hay que poner sobre la mesa que una interrupción del contrato sería cara para el club, ya que debería abonarle una considerable suma de dinero al exconductor de la Selección Argentina y de Chile, entre otros.

Cabe recordar que, desde la llegada de Sampaoli, Talleres perdió cuatro de los cinco encuentros que disputó en el campeonato y marcha en el último puesto de la Zona A con apenas tres unidades.

Esta nota habla de:
1
Boca se sacará de encima a dos futbolistas borrados por Arruabarrena: quiénes son
HASTA LUEGO

Boca se sacará de encima a dos futbolistas borrados por Arruabarrena: quiénes son

2
Tras horas muy tensas, Jorge Sampaoli decidió quedarse en Talleres de Córdoba
UNA VIDA MÁS

Tras horas muy tensas, Jorge Sampaoli decidió quedarse en Talleres de Córdoba

3
River rescató un empate contra Independiente Santa Fe y define todo en el Monumental
PARTIDO CHIVO

River rescató un empate contra Independiente Santa Fe y define todo en el Monumental

4
Con un gol de Conechny, Racing le ganó a Belgrano en un interesante duelo por la Copa Argentina
IMPORTANTE

Con un gol de Conechny, Racing le ganó a Belgrano en un interesante duelo por la Copa Argentina

5
Chiqui Tapia apuntó contra quienes acusaron de traición a la Selección Argentina: "Los que mintieron, sí tienen que explicar"
DURÍSIMO

Chiqui Tapia apuntó contra quienes acusaron de traición a la Selección Argentina: "Los que mintieron, sí tienen que explicar"

Últimas noticias de Jorge Sampaoli