Tras horas muy tensas, Jorge Sampaoli decidió quedarse en Talleres de Córdoba

Malos resultados, enojo y hasta rumores de una renuncia que no se concretó: así transcurrieron las últimas horas para un Jorge Sampaoli que, finalmente, continuará como director técnico de Talleres de Córdoba.

Luego de irse sin hablar tras la caída de la T frente a Gimnasia de Mendoza por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026, el entrenador estuvo ayer al frente del entrenamiento y se reunió con la dirigencia.

En el conclave, tanto el estratega como Andrés Fassi y compañía acordaron seguir unidos e intentar revertir este durísimo presente. Claro que una eventual caída el próximo lunes ante Rosario Central podría volver a agitar fuertemente el barco.

Además, hay que poner sobre la mesa que una interrupción del contrato sería cara para el club, ya que debería abonarle una considerable suma de dinero al exconductor de la Selección Argentina y de Chile, entre otros.

Cabe recordar que, desde la llegada de Sampaoli, Talleres perdió cuatro de los cinco encuentros que disputó en el campeonato y marcha en el último puesto de la Zona A con apenas tres unidades.