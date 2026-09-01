Tras la salida de Sampaoli, Talleres de Córdoba cerró a su reemplazo: de quién se trata

La salida de Jorge Sampaoli era algo que se venía venir en Talleres de Córdoba y que se concretó en los últimos días tras el empate sin goles frente a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026.

En ese marco, la dirigencia de la T salió rápidamente a buscar a un entrenador para que se hiciera cargo del plantel de cara a la última parte del año y llegó a un acuerdo con una persona de vasta experiencia.

Se trata de Omar De Felippe, que no dirige desde fines del año pasado y está listo para volver al ruedo.

Sin detalles sobre la negociación, el estratega de 64 años ya firmó su contrato y comenzará sus funciones mañana, para presentarse el próximo sábado, cuando el conjunto cordobés visite a San Lorenzo.

El último trabajo del experimentado DT fue en Central Córdoba.

La última experiencia de De Felippe fue en Central Córdoba, donde tuvo un paso más que auspicioso: dirigió 69 partidos de los cuales ganó 28, ganó la Copa Argentina y estuvo al borde de meter al Ferroviario en los octavos de final de la Copa Libertadores.