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Tras la salida de Sampaoli, Talleres de Córdoba cerró a su reemplazo: de quién se trata

Luego de despedir a Jorge Sampaoli, Talleres de Córdoba concretó la llegada de un nuevo entrenador.

Edelmiro Balmaceda
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La salida de Jorge Sampaoli era algo que se venía venir en Talleres de Córdoba y que se concretó en los últimos días tras el empate sin goles frente a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026.

En ese marco, la dirigencia de la T salió rápidamente a buscar a un entrenador para que se hiciera cargo del plantel de cara a la última parte del año y llegó a un acuerdo con una persona de vasta experiencia.

Se trata de Omar De Felippe, que no dirige desde fines del año pasado y está listo para volver al ruedo.

Sin detalles sobre la negociación, el estratega de 64 años ya firmó su contrato y comenzará sus funciones mañana, para presentarse el próximo sábado, cuando el conjunto cordobés visite a San Lorenzo.

El último trabajo del experimentado DT fue en Central Córdoba.
El último trabajo del experimentado DT fue en Central Córdoba.

La última experiencia de De Felippe fue en Central Córdoba, donde tuvo un paso más que auspicioso: dirigió 69 partidos de los cuales ganó 28, ganó la Copa Argentina y estuvo al borde de meter al Ferroviario en los octavos de final de la Copa Libertadores.

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