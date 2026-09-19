Unión de Santa Fe vs. Independiente, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo
El Tatengue y El Rojo se miden en un duelo por la Zona A que puede definir parte de su futuro en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Ambos necesitan volver a ganar para soñar con los playoffs.
Unión de Santa Fe recibe hoy sábado a Independiente de Avellaneda, desde las 16.45 en el estadio 15 de abril, por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro será Luis Lobo Medina, quien tendrá como asistentes a Juan Del Fueyo y Lucas Ripoli, mientras que Darío Sandoval será el cuarto árbitro. Además, Gastón Monsón Brizuela estará al mando del VAR e Iván Núñez del AVAR.
El Tatengue perdió en la última fecha ante Talleres de Córdoba, lo que le cortó una racha de tres triunfos consecutivos. Está octavo hasta el momento y pasaría a la siguiente ronda.
El Rojo viene en levantada desde la que llegada de Jadson Viera, a pesar de la igualdad la jornada pasada ante San Lorenzo de Almagro. Con 14 puntos está sexto y una victoria como visitante lo acomodaría de cara a los playoffs.
Probables formaciones de Unión vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional
Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pitton; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón
Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera
Cómo ver en vivo Unión vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional
El partido entre Unión de Santa Fe e Independiente de Avellaneda por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Telecentro Play y Disney + Premium (codificado).