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BUENAS NUEVAS

Vojvoda recibió dos grandes noticias en Racing antes del partido ante Atlético Tucumán

De cara al duelo del próximo domingo entre Racing y Atlético Tucumán, Juan Pablo Vojvoda recuperó dos piezas clave.

Edelmiro Balmaceda
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Con la mira puesta en salir del fondo de la Zona B, Racing recibirá el domingo a Atlético Tucumán por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026.

En ese marco, el DT de la Academia, Juan Pablo Vojvoda, tuvo buenas noticias de cara al duelo frente al Decano que se disputará desde las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda.

Tanto es así que en el entrenamiento de esta mañana el entrenador pudo volver a contar con Marcos Rojo e Ignacio Rodríguez, quienes estuvieron ausentes el pasado fin de semana ante Independiente Rivadavia.

Luego de terminar con molestias el choque frente a Boca, ambos futbolistas se sumaron al resto de sus compañeros y el cuerpo técnico deberá decidir qué hacer con ellos.

Por otra parte, Vojvoda mantiene varias dudas respecto al posible once. De hecho, sumado a la situación de ambos defensores, Matías Zaracho pelea un lugar con Gastón Lodico, mientras que lo propio sucede con Lautaro Díaz y Tomás Conechny.

Racing recibe a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: probable formación

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Gonzalo Escudero o Marcos Rojo, Alfonso Espino o Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico o Matías Zaracho; Matko Miljevic; Lautaro Díaz o Tomás Conechny y Adrián Martínez.

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