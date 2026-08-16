Volvió a ganar: River fue superior y venció a Argentinos por el Torneo Clausura 2026

Después de 6 derrotas consecutivas, River Plate venció 2 a 0 a Argentinos Juniors en el estadio Monumental, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Thiago Almada debutó y Ángel Correa convirtió su primer gol en el Millonario.

RIVER ESTUVO CERCA: Almada lanzó un tiro libre que Martinez Quarta cabeceó, pero la pelota salió desviada.

ALMADA YA SE ENCARGA DE LA PELOTA PARADA: Thiago ejecutó el tiro libre y Martínez Quarta estuvo cerca de anotar el primero de River.



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GOL DE RIVER: a los 36 minutos del primer tiempo, Montiel abrió el marcador definiendo cruzado dentro del área como delantero.

¡SE TERMINÓ LA SEQUÍA! ¡CACHETE MONTIEL CONVIERTE EL PRIMER GOL DE RIVER EN EL #TorneoClausura VS. ARGENTINOS!



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OFFSIDE: López Muñóz convertía en el arranque del segundo tiempo, pero el línea cobró fuera de juego.

NO SUMA LA LEY DEL EX... Herni López Muñoz empataba ante River pero estaba adelantado.



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SE LO PERDIÓ ARGENTINOS: a los 6 minutos del ST, el Bicho presionó y López Muñóz estrelló un mano a mano al travesaño.

¡SE SALVÓ RIVER! El remate de Herni López Muñoz pegó en el travesaño y Argentinos estuvo cerca del empate en el Más Monumental.



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RIVER SE PERDIÓ EL SEGUNDO: a los 31 minutos del ST, Otamendi estrelló un cabezazo al palo tras un córner.

¡QUÉ CERCA ESTUVO OTA! El cabezazo de Otamendi pegó en el palo vs. Argentinos... River cerca del segundo.



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PENAL Y SEGUNDO DE RIVER: sobre el final del partido, Correa recibió un pisotón dentro del área y el delantero lo cambió por gol

¡PENAL PARA RIVER POR UNA INFRACCIÓN SOBRE ÁNGEL CORREA!



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¡¡ANGELITO LE ROMPIÓ EL ARCO A CORTÉS!! ¡¡CORREA DE PENAL CONVIERTE SU PRIMER GOL EN RIVER PARA EL 2-0 VS. ARGENTINOS!!



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