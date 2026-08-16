Volvió a ganar: River fue superior y venció a Argentinos por el Torneo Clausura 2026
Después de mucho tiempo,River Plate volvió a ganar al vencer 2 a 0 a Argentinos Juniors en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.
Después de 6 derrotas consecutivas, River Plate venció 2 a 0 a Argentinos Juniors en el estadio Monumental, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Thiago Almada debutó y Ángel Correa convirtió su primer gol en el Millonario.
RIVER ESTUVO CERCA: Almada lanzó un tiro libre que Martinez Quarta cabeceó, pero la pelota salió desviada.
GOL DE RIVER: a los 36 minutos del primer tiempo, Montiel abrió el marcador definiendo cruzado dentro del área como delantero.
OFFSIDE: López Muñóz convertía en el arranque del segundo tiempo, pero el línea cobró fuera de juego.
SE LO PERDIÓ ARGENTINOS: a los 6 minutos del ST, el Bicho presionó y López Muñóz estrelló un mano a mano al travesaño.
RIVER SE PERDIÓ EL SEGUNDO: a los 31 minutos del ST, Otamendi estrelló un cabezazo al palo tras un córner.
PENAL Y SEGUNDO DE RIVER: sobre el final del partido, Correa recibió un pisotón dentro del área y el delantero lo cambió por gol