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Volvió a ganar: River fue superior y venció a Argentinos por el Torneo Clausura 2026

Después de mucho tiempo,River Plate volvió a ganar al vencer 2 a 0 a Argentinos Juniors en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

Juan Riera
Juan Riera
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Después de 6 derrotas consecutivas, River Plate venció 2 a 0 a Argentinos Juniors en el estadio Monumental, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Thiago Almada debutó y Ángel Correa convirtió su primer gol en el Millonario.

RIVER ESTUVO CERCA: Almada lanzó un tiro libre que Martinez Quarta cabeceó, pero la pelota salió desviada.

GOL DE RIVER: a los 36 minutos del primer tiempo, Montiel abrió el marcador definiendo cruzado dentro del área como delantero.

OFFSIDE: López Muñóz convertía en el arranque del segundo tiempo, pero el línea cobró fuera de juego.

SE LO PERDIÓ ARGENTINOS: a los 6 minutos del ST, el Bicho presionó y López Muñóz estrelló un mano a mano al travesaño.

RIVER SE PERDIÓ EL SEGUNDO: a los 31 minutos del ST, Otamendi estrelló un cabezazo al palo tras un córner.

PENAL Y SEGUNDO DE RIVER: sobre el final del partido, Correa recibió un pisotón dentro del área y el delantero lo cambió por gol




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