A 89 años del primer "sextete" del fútbol argentino: quién fue el pionero en hacer 6 goles en un partido

El 26 de septiembre de 1937 quedó grabado para siempre en la memoria del fútbol argentino cuando Arsenio Erico convirtió seis goles en la victoria por 7 a 1 de Independiente sobre Quilmes.

El delantero paraguayo desplegó un repertorio letal que desarticuló por completo al conjunto rival y consolidó su condición de figura indiscutida del certamen profesional.

Esa jornada inolvidable sirvió como impulso para una campaña personal verdaderamente extraordinaria a lo largo de todo el torneo.

Aquella temporada finalizó con el atacante alcanzando la cifra de 47 tantos, un registro absoluto para un solo campeonato que jamás pudo ser batido en el ámbito local.

El temible estilo del Saltador Rojo

Conocido por su apodo de 'El Saltador Rojo', la gran figura del conjunto de Avellaneda imponía respeto gracias a su portentoso salto y a un cabezazo certero que desvelaba a los defensores. Su juego combinaba una técnica individual exquisita con un olfato goleador insaciable para terminar cada jugada dentro del área.

Alcanzó los 295 goles oficiales con la camiseta de Independiente a lo largo de su carrera.

Ostenta el récord histórico de festejos en el país junto al legendario Ángel Labruna.

Lideró al plantel de Avellaneda en la conquista de los campeonatos nacionales de 1938 y 1939.

Un legado gigante en Avellaneda

El impacto del histórico atacante trascendió por completo los simples datos estadísticos y las planillas oficiales. Su contundencia resultó fundamental para guiar a la institución roja hacia una época dorada de vueltas olímpicas y festejos que marcaron a fuego el orgullo de sus hinchas.

La vigencia de un mito nacional

A casi nueve décadas de aquella hazaña frente a Quilmes, la memoria del artillero permanece totalmente intacta entre las viejas y nuevas generaciones de fanáticos. Sus hazañas se transmiten a través de relatos, debates y estadísticas que ubican a su figura como el molde perfecto del goleador tradicional.