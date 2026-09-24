Hincha de Racing llevó el auto al mecánico y el fanático de Boca le dejó un "regalito" sobre el escudo: "Se pudrió todo"

El clásico entre Racing y Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 se palpita en todos lados, tal como quedó demostrado con un hincha de la Academia que llevó su auto al mecánico y recibió un insólito "regalo" del dueño del lugar, fanático "Xeneize".

Quien compartió la situación fue el usuario de X "chinoo0_rca", que publicó una foto en su perfil con el particular recuerdo que le dejó el dueño del taller. Sobre las llaves con el escudo de Racing, el mecánico colocó un sobre de sal.

"Llevé el auto al mecánico y la m..... bostera me dejó la sal arriba del escudo", escribió el internauta junto a la imagen. La publicación no tardó en generar reacciones entre otros hinchas, que se sumaron rápido a la cargada.

La particular broma tiene como contexto el cruce entre Racing y Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Los equipos dirigidos por Juan Pablo Vojvodase y Rodolfo "Vasco" Arruabarrena se enfrentarán el domingo 27 de septiembre en busca de un lugar en las semifinales del certamen.

El partido comenzará a las 17 en el Estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, y tendrá a Andrés Gariano como árbitro.

La "cargada" del mecánico fanático de Boca que se volvió viral (Captura X).

¿Qué significa "salar" a un equipo rival?

En el fútbol, "salar" a un rival es una superstición popular que busca atraerle mala suerte. Dejar sal sobre un escudo, una camiseta o algún lugar relacionado con un equipo representa, de manera simbólica, un intento de "mufarlo" antes de un partido importante.

La costumbre forma parte de las cargadas y rituales que suelen aparecer entre hinchadas, especialmente antes de un clásico o un partido decisivo. En este caso, el mecánico de Boca aprovechó la visita del hincha de Racing para dejarle su particular "regalito" sobre el escudo.

La cargada llega justo antes de un partido que definirá un lugar en las semifinales de la Copa Argentina. El ganador avanzará de ronda, donde se medirá con Banfield, que eliminó a Deportivo Riestra.

Las reacciones a la "mufa"

La particular cargada no tardó en despertar comentarios, memes y nuevas bromas entre los usuarios de X. "Es la cargada más sutil que vi en mi vida", manifestó una internauta.

Las reacciones al tuit viral (Captura X).

Otros también se sumaron con sus propias ocurrencias: "Che, amigo, no será que hace varios meses estaba ahí y no lo viste"; "Tranqui, menos por menos es más" y "Genio", fueron algunos de los comentarios que aparecieron en la publicación.