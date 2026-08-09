El insólito festejo de un jugador de Coritiba: marcó un gol, saltó una valla y cayó por una escalera

Jacy Maranhão protagonizó una de las escenas más insólitas de la jornada en el Brasileirao. El defensor de Coritiba marcó el 2-0 parcial ante Chapecoense, salió disparado hacia el córner para festejar y terminó cayendo por una escalera descubierta que conducía a los túneles del estadio.

El partido era clave para Coritiba y aunque Chapecoense llegaba prácticamente condenado al descenso, el equipo necesitaba sumar de a tres para alejarse de la zona roja y mantenerse en la pelea por un lugar en las copas internacionales.

Quizás por la importancia del encuentro, Maranhão celebró su gol con una efusividad poco habitual. Después de convertir, se puso la pelota debajo de la camiseta, en un gesto que pareció indicar que está esperando un hijo, y corrió hacia uno de los sectores detrás del arco.

El increíble accidente de Jacy Maranhão durante el festejo

El defensor, que lleva el número 55, decidió saltar las vallas publicitarias para continuar con la celebración. Sin embargo, no advirtió que detrás de ellas había una escalera abierta que conducía directamente hacia los túneles.

El resultado fue impactante: después de saltar, Maranhão desapareció literalmente dentro del hueco ante la mirada atónita de sus compañeros, fotógrafos y asistentes.

Las imágenes del momento rápidamente llamaron la atención por la violencia de la caída. Los futbolistas que estaban cerca se llevaron las manos a la cabeza y observaron preocupados para intentar determinar si el defensor había sufrido una lesión importante.

Pero el golpe no fue la única mala noticia para el jugador de Coritiba.

Maranhão marcó el 2-0, pero el gol fue anulado

El tanto que había desatado la celebración terminó siendo anulado por posición adelantada. Por lo tanto, Maranhão no solo sufrió una fuerte caída durante el festejo, sino que además se quedó sin el gol que había convertido.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores. Más tarde, el defensor pudo ser visto en el banco de suplentes, con hielo colocado en la zona de uno de sus tobillos, aunque permaneció junto a sus compañeros.

Coritiba finalmente consiguió el resultado que necesitaba. El equipo llegó a ponerse 2-0 y, aunque Chapecoense descontó sobre el final, terminó imponiéndose 2-1.

Así, lo que pudo haber terminado en un episodio grave quedó finalmente como una de las imágenes más insólitas del partido: un gol anulado, un festejo desmedido y una caída inesperada que hizo desaparecer por unos segundos a Jacy Maranhão ante la mirada de todos.