Lucas Blondel se hartó y cruzó a un periodista por un desafortunado comentario sobre Morena Beltrán: "No me parece justo"

La victoria de Huracán sobre River Plate por 2 a 1, con las primeras críticas a Leonardo Ponzio, no fue la única noticia que dejó el partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. En las últimas horas, una polémica en redes sociales involucró a Lucas Blondel, Morena Beltrán y el periodista Lucas Schmidt, a raíz de un comentario realizado durante un análisis del encuentro.

El lateral derecho del Globo fue protagonista del triunfo ante el Millonario. Cuando el partido parecía encaminarse hacia un empate 1 a 1, Blondel apareció cerca del final para convertir el gol que le dio los tres puntos al conjunto de Parque Patricios.

Blondel le devuelve la ventaja al Globo con un lindo derechazo %uD83C%uDF88 pic.twitter.com/CkD54I0lCx — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 19, 2026

Después del encuentro, sin embargo, el nombre del futbolista volvió a aparecer en las redes por un motivo completamente diferente. Durante una intervención relacionada con el partido, Lucas Schmidt realizó un comentario sobre Morena Beltrán, pareja de Blondel, que rápidamente generó repercusión entre los usuarios.

El periodista hizo referencia a la relación entre la conductora y el futbolista en términos que provocaron numerosas reacciones. El fragmento comenzó a circular en redes sociales y llegó hasta el propio jugador de Huracán.

Te ganó un tipo que lo único bueno que hizo fue comerse un caramelo!#huracan #riverplate #futbol pic.twitter.com/OKakiF4TZk — Lucas Schmidt (@Lucass_Schmidt) September 20, 2026

Blondel decidió entonces responder públicamente. A través de dos historias publicadas en su cuenta de Instagram, el defensor cuestionó los dichos del periodista y realizó un fuerte descargo en defensa de su pareja.

Lucas Blondel salió a reponderle al periodista que habló de su mujer Morena Beltrán.

El futbolista y Beltrán mantienen una relación desde hace varios años y están comprometidos. De hecho, Blondel suele hacer referencia a ella después de convertir goles mediante un gesto con sus manos que representa la inicial de su nombre.

La respuesta del defensor rápidamente generó repercusión en redes sociales y sumó un nuevo capítulo a la polémica que comenzó después del partido entre River y Huracán.