Polémica por la publicidad de Sydney Sweeney: atletas la criticaron por el video subido de tono

Una campaña publicitaria protagonizada por Sydney Sweeney generó una fuerte controversia en el mundo del deporte. La actriz estadounidense es la figura principal de "Just Sports", una producción de Novig, compañía de mercados de predicción deportivos de la que también es accionista y socia estratégica.

La propuesta publicitaria rápidamente quedó bajo la lupa de distintas atletas, que cuestionaron la manera en la que se representa a las mujeres vinculadas con el deporte. En las imágenes de la campaña, Sweeney aparece desnuda y utiliza diferentes elementos de disciplinas deportivas para cubrir su cuerpo, entre ellos pelotas de fútbol americano, básquet y artículos de hockey.

El concepto de Novig apunta a diferenciarse de otras plataformas de predicción, ya que su propuesta está centrada exclusivamente en acontecimientos deportivos. Sin embargo, el mensaje de la campaña abrió un debate que fue mucho más allá de la publicidad y puso nuevamente en discusión la sexualización de los cuerpos femeninos en el ámbito deportivo.

Una de las primeras en pronunciarse fue Amy Hunt, velocista británica que terminó cuarta en los 200 metros del Ultimate Championship disputado en Budapest. Durante una entrevista con la BBC después de la competencia, la atleta aprovechó la oportunidad para marcar su postura y lanzó una frase dirigida directamente a la actriz: "Sydney Sweeney, así es como se ven las mujeres en el deporte".

Hunt acompañó su mensaje con una reivindicación del esfuerzo que existe detrás del alto rendimiento. "Músculos. Trabajo duro, sangre, sudor, lágrimas. Esta es una noche hermosa", expresó luego de finalizar su participación.

La discusión también alcanzó a Ariarne Titmus, una de las grandes figuras de la natación mundial y cuatro veces campeona olímpica. La australiana fue especialmente crítica con la campaña, a la que calificó como una "cachetada en la cara" para las mujeres que dedicaron buena parte de sus vidas al deporte de elite.

Titmus, además, puso el foco en una problemática que excede este caso puntual: por qué los cuerpos de las deportistas continúan siendo objeto de sexualización, incluso cuando se intenta representar el mundo del deporte femenino.

La reacción se trasladó rápidamente a las redes sociales. Gracie Kramer, Lani Pallister y Bree Rizzo compartieron fotografías vinculadas con sus respectivas disciplinas para mostrar otra mirada sobre la representación de las mujeres deportistas. El Instituto Australiano del Deporte también intervino en el debate y publicó imágenes de distintas atletas acompañadas por una contundente consigna: "ESTO es deporte".

Sydney Sweeney ama el deporte.

Por ahora, Sydney Sweeney no respondió de manera directa a las críticas. Sin embargo, en medio de la polémica realizó una publicación en Instagram en la que recuperó antiguas producciones fotográficas relacionadas con el deporte protagonizadas por figuras como Serena Williams, Ronda Rousey, Rob Gronkowski y Karl-Anthony Towns.

La actriz también explicó a Complex que estuvo involucrada en el desarrollo de la campaña desde sus primeras etapas. Según contó, participó de las conversaciones creativas desde el comienzo y definió la propuesta como "una idea muy simple y divertida".

La campaña, lejos de pasar inadvertida, terminó instalando un debate sobre los límites de la publicidad, la representación de las mujeres y la forma en que se muestran los cuerpos vinculados al deporte.