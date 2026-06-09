Arde Uruguay: el hermano de Ronald Araujo lanzó una fuerte acusación contra Marcelo Bielsa en la previa del Mundial 2026

El clima en la Selección de Uruguay se terminó pudriendo todo a días de su debut en el Grupo H del Mundial 2026 de la FIFA, que compartirá con España, Arabia Saudita y Cabo Verde desde que se supo que Ronald Araujo fue autorizado por Marcelo Bielsa para viajar de urgencia a España.

El detonante del conflicto fue una historia que subió Mikael Araujo, hermano del futbolista, quien acusó directamente a Marcelo Bielsa de haber provocado la lesión del jugador del Barcelona.

Desde el cuerpo técnico del Loco saben de la importancia de Ronald Araujo, quien en principio no llegaría al debut en la Copa del Mundo que se va a disputar en Estados Unidos, México y Canadá. o José María Giménez y Sebastián Cáceres serían sus habituales reemplazantes naturales.

Araujo lleva un total de 27 partidos con la selección charrúa y apenas un gol. Hasta el momento jugó de titular los últimos tres partidos amistosos y tres de los últimos cuatro encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas.

Araujo acumula 27 partidos y un gol con Uruguay. Jugó de titular en los últimos tres amistosos y en tres de los últimos cuatro partidos de las Eliminatorias. Por eso, su inclusión en la lista de 26 estaba asegurada.

Si se confirma su baja definitiva, se sumará a la lista trístemente célebre que ocupa Giorgian De Arrascaeta, quien sufrió un desgarro en un gemelo y se perderá la cita máxima del fútbol mundial.