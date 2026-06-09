Argelia tomó una drástica decisión con su DT a días del debut en el Mundial 2026 ante la Selección Argentina

En apenas una semana, Argelia tendrá su estreno en el Mundial 2026 y enfrentará nada más y nada menos que a la Selección Argentina.

Aún con ese partido en el horizonte, en las últimas horas se conoció una fuerte noticia respecto al entrenador de Los Zorros del Desierto, Vladimir Petkovic.

Es que por decisión de la Federación Argelina de Fútbol (FAF), el DT renovó su contrato y continuará al mando hasta 2028.

La medida impacta por el momento, pero a la vez confirma que, pase lo que pase, el proceso se extenderá y continuará con su desarrollo.

Cabe recordar que el estratega de 62 años asumió el cargo en febrero de 2024 y, hasta aquí, dirigió 28 partidos, de los cuales obtuvo 21 victorias, cuatro empates y apenas tres caídas.

Ahora, Petkovic tendrá el honor de liderar al combinado africano en su quinta Copa del Mundo, tras sus participaciones en España 1982, México 1986, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Además de compartir el Grupo J con la Albiceleste, Argelia también deberá medirse con Austria y Jordania.