Bruno Guimarães se calentó con la prensa de Brasil en la previa del Mundial 2026: "Argentina no era..."

Bruno Guimarães confía en el potencial de Brasil en el Mundial 2026 de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El volante del Newcastle United salió a bancar al plantel dirigido por el italiano Carlo Ancelotti y se quejó de las críticas que reciben, desde hace un tiempo, desde la prensa de su país.

La realidad es que desde que perdió con Argentina la final de la Copa América 2021 y dos encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas, incluido el duelo en le estadio Maracaná. Y en Qatar 2022, y la Copa América 2024 solo llegó a los Cuartos de Final.

Es más, desde la última competencia hasta este presente, pasaron Tite, Fernando Diniz y Dorival Junior, quienes no terminaron de encuentrarle la vuelta.

El desconcierto fue tal que la Confederación Brasileña de Fútbol acudió a buscar una solución en el extranjero y la encontraron con Carlo Ancelotti, quien no tuvo la despedida esperada en un Real Madrid que ya sufría algunos cuestionamientos. Por ahora, el experimentado DT lleva 12 partidos, de los cuales ganó 7, empató 2 y perdió 3.

"Argentina no era favorita en el último mundial y lo ganó. El favoritismo es importante para la prensa, pero para nosotros no lo es", sentenció Bruno Guimarães .